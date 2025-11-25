Bất động sản Móng Cái, điểm đến mới của dòng vốn đầu tư

Khi dòng tiền dịch chuyển tìm kiếm cơ hội mới

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam (VARS IRE), mặt bằng giá chung cư tại Hà Nội tiếp tục leo thang, xuất hiện ngày càng nhiều dự án mở bán vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m². Giá sơ cấp phân khúc cao cấp đã lập mức trung bình mới khoảng 95 triệu đồng/m², thậm chí hơn 43% nguồn cung mở bán quý III có giá trên 120 triệu đồng/m² - cao hơn cả TPHCM.

Giá nhà “neo” ở mức cao khiến biên độ tăng giá bị thu hẹp, làm giảm sức hấp dẫn với dòng vốn đầu tư. Theo VARS IRE, dòng tiền đang có xu hướng rời Hà Nội để tìm đến các thị trường có mức giá hợp lý hơn, dư địa tăng trưởng lớn và đảm bảo khả năng sinh lời dài hạn.

Nhu cầu về không gian sống thoáng đãng, chi phí hợp lý nhưng vẫn giữ vững tiềm năng tăng trưởng đang tạo ra xu hướng dịch chuyển dòng vốn về các đô thị vệ tinh và những thành phố có định hướng phát triển rõ ràng, quy hoạch bài bản và có khả năng bứt tốc.

Trong bức tranh đó, Móng Cái nổi lên như một điểm đến sáng giá. Với vị trí cửa ngõ chiến lược ở vùng Đông Bắc, là đầu mối giao thương quan trọng với Trung Quốc và trung tâm của hành lang kinh tế liên vùng, Móng Cái sở hữu lợi thế hiếm có. Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đưa vào vận hành đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống còn hơn 3 giờ, tạo cú hích cho thương mại, du lịch và dòng vốn đầu tư đổ về đô thị cửa khẩu năng động này.

Vera Diamond City sở hữu vị trí "kim cương" liền kề hai cửa khẩu quốc tế, nằm trên trục đại lộ Hòa Bình, vùng lõi của Móng Cái, khu kinh tế cửa khẩu sôi động bậc nhất phía Bắc (Ảnh: CĐT).

Móng Cái sở hữu khí hậu mát mẻ, không gian rộng mở và định hướng phát triển đô thị xanh - sạch - bền vững, tạo nền tảng lý tưởng cho các khu đô thị hiện đại, dịch vụ thương mại, logistics và hoạt động kinh doanh gắn với giao thương biên mậu.

Sự kết hợp giữa tiềm năng kinh tế và chất lượng sống hấp dẫn này đang thu hút doanh nghiệp, hộ gia đình và nhà đầu tư tìm đến Móng Cái như một điểm đến mới.

Nhiều năm qua, bất động sản biên mậu duy trì tăng trưởng ổn định nhờ dòng thương mại sôi động qua cửa khẩu, mang lại giá trị và cơ hội khai thác bền vững cho các nhà đầu tư.

Vera Diamond City: Điểm đến an cư, đầu tư

Chia sẻ tại lễ ký kết hợp tác phân phối dự án Vera Diamond City, bà N.V.A (Hà Nội) cho biết: “Giá nhà ở Hà Nội đã vượt quá khả năng chi trả của những người thu nhập trung bình như chúng tôi. Các khu đất nền có hạ tầng tốt hầu như không còn mức giá hợp lý. Tôi muốn tìm cơ hội ở những thị trường còn tiềm năng”.

Theo Vinaconex, một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, chủ đầu tư dự án Vera Diamond City, đến nay đã có một số đơn vị uy tín trên thị trường tham gia phân phối dự án, hứa hẹn mở ra một giai đoạn mới sôi nổi.

Vera Diamond City được chủ đầu tư Vinaconex quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện, pháp lý minh bạch (Ảnh: CĐT).

Vera Diamond City cung cấp dòng sản phẩm đất nền tại vị trí trung tâm Móng Cái, nằm gần các trục giao thông huyết mạch, liền kề cửa khẩu và khu đô thị hiện hữu. Nhờ đó, dự án thụ hưởng trọn vẹn giá trị hạ tầng và động lực tăng trưởng của đô thị cửa khẩu.

Dự án ghi điểm với pháp lý, quy hoạch minh bạch, phù hợp cho nhu cầu an cư, kinh doanh lẫn đầu tư dài hạn. Trong bối cảnh nhiều thị trường lớn đã bão hòa và giá neo ở mức cao, Vera Diamond City vẫn đang ở giai đoạn “mức giá mềm”, tạo điều kiện cho nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Đây là thời điểm thuận lợi để sở hữu sản phẩm có vị trí đẹp, tiềm năng và dư địa tăng giá lớn.

Hiện tại, song song với đẩy nhanh hoàn thiện dự án, vừa qua dự án đã phối hợp với địa phương tổ chức lễ gắn biển công trình cụm thể thao khu Hài Hòa 4 gồm khu phức hợp thể thao và tiện ích với diện tích 1,1ha bao gồm: Bể bơi nước mặn theo chuẩn resort với diện tích mặt nước rộng 800m2; phòng gym và khu tắm tráng rộng hơn 800m2.

Cùng cụm 4 sân Pickleball đạt chuẩn; khu nhà cà phê và tiện ích rộng 85m2; công viên cảnh quan đa tầng lớp: Gymout ngoài trời, sân chơi trẻ em đến các tiểu khu chủ thể độc đáo bao gồm đường dạo, khu cây xanh cảnh quan… Đến nay, đã hoàn thành cụm 4 sân pickleball, các khu khác dự kiến hoàn thành vào tháng 12.

Giải thi đấu Pickleball Open 2025 được tổ chức tại dự án thu hút đông đảo người đăng ký tham dự và là địa điểm được yêu thích tại Móng Cái (Ảnh: CĐT).

Móng Cái hiện hội tụ ba yếu tố tạo sức bật cho một đô thị mới: Vị trí chiến lược, hạ tầng - thương mại tăng trưởng và xu hướng dịch chuyển dân cư. Trong bối cảnh các đô thị trung tâm dần bão hòa, Móng Cái trở thành lựa chọn hợp lý và thông minh cho dòng vốn đón đầu xu thế.

Vera Diamond City là cơ hội để sở hữu quỹ đất vị trí đẹp tại thị trường giàu tiềm năng. Chọn đúng thời điểm và đúng dự án hôm nay sẽ tạo nền tảng vững chắc cho lợi nhuận bền vững trong tương lai.