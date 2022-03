Bất động sản Dĩ An hưởng lợi từ đường vành đai 75.000 tỷ đồng và cầu vượt 550

Cú hích từ tuyến đường Vành đai 3 và cầu vượt 550

Lần thứ 3 được vinh danh đô thị có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới năm 2021 do ICF bình chọn, Bình Dương có tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng cao.

Tuyến đường Vành đai 3 - dự án giao thông quan trọng được công bố phương án triển khai vào ngày 15/1, có chiều dài toàn tuyến hơn 91km, đi qua TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 75.400 tỷ đồng và đang được các địa phương chuẩn bị thực hiện đầu tư từ đầu năm 2022.

Trong 4 tỉnh thành hưởng lợi từ đường Vành đai 3, Bình Dương có gần 36 km. Trong đó, đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn (một phần đường Mỹ Phước - Tân Vạn), dài hơn 16 km là tuyến duy nhất đã hoàn thành và đi vào khai thác 6 làn xe. Đoạn QL 22 - Bình Chuẩn dài 19,1 km, đi qua địa phận Bình Dương và TPHCM có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 10.000 tỷ đồng dự kiến sẽ khởi công vào quý I/2022. Với vai trò tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tuyến đường Vành đai 3 hoàn thiện vào năm 2025 sẽ nâng tầm thị trường bất động sản tại tỉnh Bình Dương nói riêng và khu vực vệ tinh nói chung.

Vành đai 3 hiện chỉ có đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn (Bình Dương) hoàn thành (Ảnh: Gia Minh).

Bên cạnh đó, Bình Dương nâng cấp các thành phố vệ tinh với hơn 20 dự án giao thông lớn nhỏ. Trong đó, TP Dĩ An luôn được quan tâm. Ngày 20/1/2022, Sở Giao thông Vận tải Bình Dương đã tiếp tục khởi công xây dựng Cầu vượt 550 - nút giao quan trọng kết nối từ trung tâm TP Dĩ An với TP Thuận An và TPHCM. Nằm trên tuyến đường DT 743 giao với DT 743B, cầu vượt ngã tư 550 thuộc dự án nâng cấp mở rộng đoạn từ Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần, dự kiến hoàn thành tháng 6/2022. Ngoài giải quyết ách tắc giao thông ở nút giao này, Cầu vượt 550 cũng là yếu tố góp phần gia tăng giá trị của khu vực đô thị trung tâm TP Dĩ An. Từ đó, thị trường bất động sản khu vực này cũng được hưởng lợi lớn.

Cầu vượt ngã tư 550 bắt đầu được xây dựng với kỳ vọng làm thay đổi diện mạo giao thông khu vực Dĩ An (Ảnh: Báo Bình Dương).

Khu vực Dĩ An còn được hưởng lợi từ 2 tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên kéo dài tới thẳng Bình Dương và Sân bay quốc tế Long Thành đang triển khai, hoàn thành giai đoạn 1 trước năm 2025. Đây là những lợi thế kết nối với Dĩ An thuận tiện, giúp thành phố trẻ ngày càng vươn mình phát triển.

Đón sóng hạ tầng, thị trường bất động sản Dĩ An hưởng lợi

Sở hữu vị trí liên kết với tuyến Vành đai 3, nằm ngay ngã tư 550, trung tâm TP Dĩ An sầm uất, Charm Diamond thuận lợi để củng cố vị trí chiến lược tại "thủ phủ công nghiệp" phía Nam. Điển hình là lợi thế đắc địa tại ngay giao lộ DT743 và DT743B, cửa ngõ vào trung tâm thành phố mới Bình Dương. Đây cũng là nơi có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua như Quốc lộ 1A, 1K, Quốc lộ 13, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn..., thuận lợi trong giao thương giữa TP Thủ Đức, TP Biên Hòa, TP Thuận An.

Hệ thống giao thông đã kéo gần khoảng cách từ TP Dĩ An với TPHCM, tạo điều kiện thuận lợi cho xu hướng chuyển dịch nơi an cư của người trẻ làm việc tại TPHCM. Từ đó, cư dân sống tại Charm Diamond sẽ hưởng trọn tiện ích của hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội trong khu vực về giao thông, thương mại, dịch vụ, khu công nghiệp và khu chế xuất dày đặc.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, Charm Diamond là dự án nằm sát và ôm trọn Trung tâm thương mại Vincom Plaza của Bình Dương, giúp cư dân dễ dàng tận hưởng mọi tiện ích mua sắm, giải trí hiện đại.

Charm Diamond (thuộc khu phức hợp Charm City) ở thành phố Dĩ An.

Khai thác ưu thế thu hút nguồn nhân lực trí thức cao về sinh sống, các căn hộ của Charm Diamond đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế dành cho các chuyên gia. Chủ đầu tư mang tới dự án chuỗi tiện ích cao cấp 5 sao như: Hồ bơi vô cực điện phân muối, spa trị liệu, fitness & yoga, business lounge, công viên 5.000m2 xanh mát, vườn BBQ, phòng giải trí, thư viện sách, câu lạc bộ nhạc họa... Nơi đây còn có sky bar cùng tầm nhìn vô cực có thể ngắm toàn cảnh thành phố với đài quan sát trên đỉnh của tòa tháp. Tòa tháp được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế bởi thương hiệu Tokyu PM lớn ở Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm.

Sky Bar của Charm Diamond với tầm nhìn khoáng đạt hướng ra toàn thành phố.

Chủ đầu tư cho biết, với mức giá trung bình dự kiến 34 triệu đồng/m2, các căn hộ cao cấp, shophouse, nhà phố thương mại của Charm Diamond phù hợp dành người trẻ muốn an cư hay nhà đầu tư có vốn tích lũy vừa tầm.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn dự kiến sẽ mang tới cơ hội sở hữu những căn hộ với nhiều ưu đãi như: Thanh toán chỉ 10% đợt đầu và 25% cho đến khi nhận nhà; gói quà tặng Charm Care chăm sóc gia đình lên đến 600 triệu đồng; quà tặng vàng và quà tặng tân gia đặc biệt; chương trình "mua nhà trúng nhà", cơ hội rút thăm may mắn với phần thưởng giá trị là một căn hộ studio.