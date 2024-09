Bất động sản của thành phố trực thuộc Trung ương ở Tây Nam Bộ và tiềm năng sinh lời

Chênh lệch cung - cầu đẩy giá một số phân khúc bất động sản tăng liên tục.

Giá chung cư liên tục tăng

Theo báo cáo từ một đơn vị nghiên cứu, tại Hà Nội, giá bán căn hộ sơ cấp tiếp tục tăng, với mức trung bình đạt 65 triệu đồng/m2, tăng 10% so với quý trước và tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc cao cấp ghi nhận mức tăng giá đáng kể với mức trung bình 112 triệu đồng/m2, tăng 11% so với quý trước và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Chị Thu Minh (quê ở Thái Bình) đã sinh sống và làm việc ở Hà Nội hơn 6 năm nay. Trong vòng một năm qua, chị lên kế hoạch mua căn hộ để đầu tư, sau thời gian xem xét, chị ngã ngửa khi giá đã tăng mạnh, vượt ngân sách đầu tư của mình.

"Giá bây giờ cao quá, nhà tôi đi xem có mấy căn hộ đã qua sử dụng gần 10 năm giá cũng 45 - 50 triệu/m2 tại các khu vực như Nam Từ Liêm, Cầu Giấy… Một dự án mới ra mắt gần đây đã có giá 135 triệu đồng/m2 càng làm tôi e ngại về lựa chọn đầu tư của mình. Nhà tôi đang cân nhắc chuyển dịch hướng đầu tư sang khu vực khác có thể cân đối được nhu cầu và tài chính. Gia đình tôi ưu tiên nơi có khí hậu ôn hòa, giao thông thuận lợi, cư dân đông đúc và giá vẫn chưa cao, thị trường ổn định", chị nói.

Tìm cơ hội ở Cần Thơ

Nhiều nhà đầu tư Hà Nội những năm qua đã tìm kiếm thị trường mới trên cả nước. Là 1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, cách Hà Nội khoảng hai giờ bay, TP Cần Thơ với sự giao thoa giữa đô thị hiện đại và thiên nhiên ưu ái, bất động sản phát triển ổn định, cơ hội đầu tư với nhiều tiềm năng được xem sẽ là giải pháp cho bài toán đầu tư của nhiều người.

Cần Thơ đang vươn mình phát triển mạnh mẽ đa ngành với sự xuất hiện của các công trình kinh tế, du lịch, thương mại lớn như khu công nghiệp VSIP 900ha, sân golf Cồn Ấu quy mô 18 hố được đầu tư 1.139 tỷ đồng, Aeon Mall Cần Thơ với diện tích 9,2ha và tổng giá trị đầu tư 250 triệu USD và siêu dự án điện khí Lô B - Ô Môn và Trung tâm nhiệt điện Ô Môn tại Cần Thơ có tổng vốn đầu tư 12 tỷ USD.

Phối cảnh Cara River Park - dự án căn hộ tại trung tâm TP Cần Thơ.

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của một số công trình. Tiêu biểu có thể kể đến như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ (rút ngắn thời gian di chuyển Cần Thơ - TP HCM chỉ còn trên dưới 2 tiếng), cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Khi hai tuyến đường này hợp nhất sẽ nối liền mạch kinh tế từ hòn ngọc Viễn đông - TP HCM về tới Mũi Cà Mau, trong đó TP Cần Thơ là trung tâm. Bên cạnh đó là những trục ngang như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Cà Mau.

Đời sống hàng ngày cũng được đảm bảo khi công trình Âu thuyền Cái Khế 436 tỷ đồng đã đi vào vận hành, vừa chống ngập lụt cho thành phố vừa là nơi biểu diễn nhạc nước nghệ thuật.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trong 8 tháng từ đầu năm 2024, tổng số khách tham quan, du lịch đến thành phố ước đạt 4,56 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ và đạt 75% kế hoạch năm.

Thị trường bất động sản Cần Thơ được đánh giá ít bị ảnh hưởng bởi các biến động của thị trường chung. Giá cả tương đối ổn định, ít biến động. Khi quỹ đất ngày càng khan hiếm, bất động sản cao tầng ở Cần Thơ vẫn còn phát triển và ổn định với dư địa dồi dào. Sự phát triển ở đa ngành sẽ thu hút nhà đầu tư ở các nơi đổ về đây.

Nhịp sống tại Cara River Park (Ảnh phối cảnh dự án).

Cara River Park là dự án căn hộ cao cấp hạng sang, là một sản phẩm bất động sản trung tâm đáp ứng các tiêu chí an cư và đầu tư, tiêu chuẩn bàn giao vật liệu châu Âu kèm những tiện ích cao cấp đang được chủ đầu tư Cara Group hỗ trợ giá tốt nhất trong tháng 10.