Bất chấp dịch bệnh, tiến độ dự án The Rivana vẫn luôn đảm bảo

Đảm bảo tiến độ thi công

Đại diện Công ty Đạt Phước - chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp The Rivana - chia sẻ, quyền lợi của khách hàng là một trong những vấn đề được công ty đặc biệt quan tâm. Để đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng của mình, ngay từ những ngày đầu khởi công dự án, Đạt Phước cùng tổng thầu An Phong và các nhà thầu phụ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo nguồn nhân lực, nguyên liệu vật tư, cũng như tài chính để thi công dự án thuận lợi và không bị ngắt quãng.

Tính đến ngày 7/3, công trình dự án The Rivana đã được tổng thầu An Phong thi công hoàn tất đổ bê tông sàn tầng trệt, chính thức bước vào giai đoạn thi công lên phần thân công trình.

Tại công trường, tiến độ đang được tập trung theo kế hoạch.

"Trong tình hình hoạt động thi công gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19, việc đảm bảo tiến độ dự án The Rivana đến thời điểm này là bảo chứng cho sự uy tín của đơn vị chủ đầu tư Đạt Phước với khách hàng", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Căn hộ cao cấp giá từ 31 triệu đồng/m2 ngay cửa ngõ TP Thủ Đức

Kinh nghiệm thiết kế của Ong & Ong - đơn vị thiết kế kiến trúc nổi tiếng của Singapore đã đem đến cho dự án The Rivana không gian sống tiện nghi cao cấp. The Rivana không chỉ tận dụng tối ưu vị thế sáng giá ngay mặt đường lớn mà còn sở hữu những giá trị cao của bất động sản gần sông Sài Gòn.

The Rivana được kiến tạo trở thành một không gian sống hội tụ các yếu tố xanh, trong đó 100% căn hộ luôn đón ánh sáng và gió tự nhiên. Có đến 75% căn hộ tầm nhìn ra sông Sài Gòn và 25% căn hộ hướng ban công nhìn vào nội khu.

Ngoài ra, căn hộ The Rivana được chủ đầu tư bàn giao hoàn thiện với các trang thiết bị đi kèm cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng quốc tế như: Grohe, Hafele, Panasonic, Dulux…

Căn hộ The Rivana thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp nhưng giá có từ 31 triệu đồng/m2 (Ảnh phối cảnh dự án).

Tọa lạc ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương (thành phố Thuận An) và cách sông Sài Gòn 300 mét, cách thành phố Thủ Đức 5 phút di chuyển, dự án căn hộ The Rivana được Đạt Phước đầu tư và phát triển trên khuôn viên rộng 11.882 m2. Dự án bao gồm 3 tòa tháp căn hộ cao 28 tầng cùng hệ thống 34 tiện ích nội khu phong phú. Như kế hoạch, đến quý II/2023, dự án hoàn thành và chủ đầu tư sẽ bàn giao các căn hộ đến tay khách hàng.

Sở hữu vị trí ngay sát cửa ngõ TP Thuận An và TP Thủ Đức, nhưng giá một căn hộ The Rivana chỉ từ 1,8-2,4 tỷ đồng, tương ứng với đơn giá từ 31 triệu đồng/m2. Đây là mức giá khó tìm thấy tại TPHCM và ngay cả tại khu vực TP Thuận An.

Sở hữu tiềm năng tăng giá

Theo thống kê mới nhất của Savills Việt Nam, giá trung bình căn hộ hạng C ở khu vực thành phố Thủ Đức (TPHCM) hiện đã lên tới 41,8 triệu đồng/m2. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại TPHCM không ngừng thiết lập mặt bằng giá mới, nguồn cung căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng dần biến mất, những dự án giá tốt như The Rivana được đánh giá còn tiềm năng tăng giá trong tương lai.

The Rivana sở hữu vị trí đắc địa, ngay mặt tiền đường Đại lộ Bình Dương cách TP Thủ Đức 5 phút và cách sông Sài Gòn 300m (Ảnh phối cảnh tổng thể dự án).

Chủ đầu tư Đạt Phước đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng. Nhằm hỗ trợ người mua có thêm cơ hội để sở hữu căn hộ The Rivana, Đạt Phước đã làm việc với các ngân hàng để thiết lập các chính sách tài chính tín dụng với thời gian vay kéo dài đến 20 năm, đồng thời được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng thi công xây dựng.

"Với hàng loạt ưu điểm về vị trí, tiện ích, giá bán, tiến độ, chính sách ưu đãi… những khách hàng có cơ hội sở hữu căn hộ The Rivana sẽ nắm trong tay cơ hội sinh lợi tốt trong thời gian tới", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.