Báo Dân trí tổ chức tọa đàm Đô thị đa trung tâm và giấc mơ an cư

Nhằm phân tích chuyên sâu những chuyển động mang tính bước ngoặt của thị trường bất động sản TPHCM sau sáp nhập, báo Dân trí tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đô thị đa trung tâm và cơ hội vàng cho giấc mơ an cư”.

Chương trình sẽ diễn ra vào sáng thứ sáu ngày 15/5 với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, thị trường bất động sản và doanh nghiệp trong ngành.

Các khách mời tham dự tọa đàm gồm TS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing kiêm Phát triển Dự án - KINERA (thành viên Kim Oanh Group); TS Châu Đình Linh, Chuyên gia kinh tế - tài chính, Đại học Ngân hàng TPHCM; ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở CBRE Việt Nam.

Tọa đàm Đô thị đa trung tâm, cơ hội vàng cho giấc mơ an cư do báo Dân trí tổ chức (Ảnh: DT).

Nhiều năm qua, bài toán nhà ở tại khu vực trung tâm TPHCM luôn là thách thức lớn với người dân đô thị. Mặt bằng giá bất động sản tại các khu vực lõi đã tăng lên mức quá cao, vượt xa khả năng tích lũy của đại bộ phận người lao động.

Thực trạng này không chỉ khiến giấc mơ an cư ngày càng xa vời mà còn tạo áp lực lên khả năng thu hút nhân lực, ảnh hưởng tới động lực phát triển và sức cạnh tranh dài hạn của thành phố.

Trong khi đó, một nghịch lý đã tồn tại nhiều năm là khoảng cách di chuyển từ khu vực trung tâm đến nhiều vùng ven cũ đôi khi còn khó khăn và mất thời gian hơn so với việc kết nối tới các đô thị nằm trong bán kính 25-40km như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành hay Tân An.

Tuy nhiên, do rào cản tâm lý “tỉnh lẻ, vùng ven” gắn với địa giới hành chính, mặt bằng giá bất động sản tại các khu vực này trong thời gian dài thấp hơn đáng kể so với những vị trí có điều kiện tương đồng nhưng thuộc “địa phận” TPHCM.

Bước ngoặt lớn xuất hiện khi TPHCM chính thức sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành một siêu đô thị mới. Đặc biệt, việc xóa bỏ các đơn vị hành chính cấp quận, huyện đã tháo gỡ hoàn toàn những ranh giới chia cắt không gian phát triển trước đây.

Theo đó, toàn bộ các khu vực được quy hoạch trong một chỉnh thể thống nhất mang tên TPHCM, mở đường cho mô hình phát triển đô thị đa trung tâm, nơi mỗi cực tăng trưởng đảm nhận một chức năng riêng nhưng được kết nối chặt chẽ bằng hạ tầng giao thông liên vùng. Sự hình thành của mô hình này đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như Vành đai 3, Vành đai 4, hệ thống metro, đường sắt cao tốc và các tuyến kết nối liên vùng.

Cùng với đó, xu hướng phát triển các khu đô thị tích hợp tiện ích đồng bộ cũng đang làm thay đổi đáng kể chất lượng sống tại các đô thị vệ tinh. Những khu vực như Dĩ An, Thuận An hay Thủ Dầu Một hiện nay được đánh giá có chất lượng sống và tiện ích không thua kém nhiều khu vực lõi truyền thống.

Điểm đáng chú ý là trong khi giá nhà tại khu vực trung tâm TPHCM đã vượt mốc 110 triệu đồng/m2, thậm chí nhiều dự án cao cấp lên tới hàng trăm triệu đồng/m2 thì mặt bằng giá tại các cực đô thị xung quanh hiện chỉ bằng khoảng 50-60%. Khoảng chênh lệch này đang mở ra cơ hội lớn cho người dân có nhu cầu ở thực sở hữu nhà với mức giá hợp lý hơn, đồng thời vẫn được hưởng lợi từ hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện và không gian phát triển mới của siêu đô thị TPHCM.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, “cửa sáng” này mang tính thời điểm. Khi hạ tầng dần hoàn thiện và dòng tiền đầu tư đổ mạnh về các khu vực vệ tinh, mặt bằng giá mới sẽ nhanh chóng được thiết lập. Điều này đồng nghĩa những khu vực hiện được xem là “vùng trũng giá” có thể không còn duy trì mức hấp dẫn trong thời gian dài.

Thông qua tọa đàm “Đô thị đa trung tâm và cơ hội vàng cho giấc mơ an cư”, báo Dân trí kỳ vọng mang đến góc nhìn toàn diện về bức tranh quy hoạch của siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập, đồng thời giúp người dân hiểu rõ hơn về xu hướng phát triển đa trung tâm và vai trò của hạ tầng trong việc tái định hình thị trường bất động sản.

Chương trình cũng sẽ phân tích tiềm năng của các trung tâm mới như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Nhơn Trạch hay Long Thành; từ đó chỉ ra cơ hội an cư thực tế cho người lao động và chuyên gia trẻ trong bối cảnh giá nhà khu vực lõi ngày càng đắt đỏ.

Bên cạnh đó, tọa đàm còn hướng tới việc xây dựng diễn đàn đối thoại đa chiều giữa chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp phát triển bất động sản và người dân nhằm nhận diện rõ hơn những cơ hội cũng như thách thức của thị trường trong giai đoạn chuyển đổi mang tính lịch sử này.