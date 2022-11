Bài toán đầu tư nhà thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn

Báo cáo "The Trend Report" vừa được Coldwell Banker công bố cho thấy, bất động sản sẽ là kênh đầu tư vững chắc trong thời gian còn lại của năm 2022 và cả năm 2023. Tại Mỹ, 80% người giàu có tham gia khảo sát tin rằng, đây sẽ là khoản đầu tư an toàn và hơn 1/3 khẳng định kênh đầu tư này có ưu thế vượt trội nếu so sánh với tiền điện tử, quỹ hưu trí…

Ở Việt Nam, bất động sản cũng đang cho thấy ưu thế so với một số hình thức đầu tư khác.

Một phiên mở bán tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown (Ảnh: Vinhomes).

Tại Hà Nội, chỉ số giá nhà quý III/2022 tiếp tục tăng với mức khoảng 8 điểm, theo Savills. Điều này phản ánh lực cầu vẫn rất lớn.

Thống kê của chuyên trang batdongsan.com.vn cũng cho thấy, người có thu nhập 20-40 triệu đồng/tháng sở hữu ít nhất một bất động sản và con số này gấp đôi ở nhóm người đạt thu nhập từ 70-100 triệu đồng/tháng; gấp 3 lần ở mức thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng.

Lợi thế của nhà thấp tầng Vinhomes

Cũng theo khảo sát của batdongsan.com.vn, nhà liền thổ luôn là sản phẩm được thị trường ưa chuộng nhất.

Theo thống kê của Vinhomes, tại Vinhomes Ocean Park, giá bán thực tế trong 4 năm qua tăng giá tới 285% ở khu Hải Âu (từ mức 65 triệu đồng/m2 lên 250 triệu đồng/m2); khu Ngọc Trai tăng thêm 249% (từ 63 triệu đồng/m2 lên 220 triệu đồng/m2); khu Sao Biển tăng thêm 230% (tăng từ 60 triệu đồng/m2 lên 230 triệu đồng/m2)…

"Tiềm năng ở Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown được đánh giá là không thua kém gì, do đó, các phiên mở bán luôn lập kỷ lục về mức độ quan tâm", chủ đầu tư chia sẻ.

"Giỏ hàng" Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown đang thu hút thị trường (Ảnh: Vinhomes).

Điều này được lý giải là do Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển bậc nhất, với sự góp mặt của hàng loạt dự án nghìn tỷ đồng, như đường Vành đai 3.5, Vành đai 4, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Trần Hưng Đạo, tuyến metro số 8... Chưa kể, đây là một trong những dự án nhà đầu tư nhận được cam kết mua lại của chủ đầu tư sau 5 năm với lợi nhuận lên tới 37,5%.

Ngoài tiềm năng tăng giá theo thời gian, nhà liền thổ Vinhomes luôn mang về "lợi nhuận kép" nhờ khả năng cho thuê, trong bối cảnh nhu cầu thuê nói chung đang tăng trở lại. Các căn được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện, với gói nội thất cao cấp, chủ sở hữu chỉ cần bỏ thêm một phần chi phí là đã có thể đưa vào kinh doanh ngay.

Nhà liền thổ Vinhomes có tiềm năng cho thuê vượt trội vì luôn có các hoạt động giao thương sầm uất và các chương trình văn hóa sôi động hút khách từ khắp nơi đổ về (Ảnh: Vinhomes).

Trong trường hợp nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách thuê, chủ đầu tư sẵn sàng thuê lại để khai thác với cam kết lợi nhuận lên tới 6%/năm. Với hình thức này, chủ đầu tư ước tính, những người thanh toán theo tiến độ không dùng vốn vay ngân hàng, lợi nhuận thu được từ bất động sản giá trị khoảng 10 tỷ đồng có thể lên tới gần 2,7 tỷ đồng/5 năm, chưa kể 8% chiết khấu được trừ thẳng vào giá bán. Còn trong trường hợp phải dùng tới đòn bẩy tài chính từ ngân hàng, nếu tất toán 70% khoản vay ngay khi kết thúc thời gian hỗ trợ lãi suất, mức lợi nhuận khoảng 2,9 tỷ đồng/5 năm.

Vinhomes đã "bắt tay" với ngân hàng triển khai gói vay linh hoạt, từ 40% tới 70% giá trị hợp đồng mua bán cùng lãi suất 0% trong 18 tháng. Trong một năm tiếp theo, lãi suất tham chiếu sẽ ở mức 9,5%/năm, nâng tổng thời gian hỗ trợ lãi suất lên 30 tháng. "Lựa chọn Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm là các khoản chi trả sẽ không phát sinh thêm trong bối cảnh cuộc đua lãi suất còn căng thẳng. Trong khi đó, bài toán kinh doanh sẽ an toàn hơn với những cam kết của chủ đầu tư", đại diện Vinhomes khẳng định.

Tiềm năng cho thuê hoặc bán lại của nhà liền thổ Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown được thể hiện bởi "chất sống nghỉ dưỡng" giữa "thiên đường biển" 1.200ha.

Điểm nhấn của đại đô thị là "Vịnh biển thiên đường" Paradise Bay quy mô lên tới hơn 12ha. Đây là nơi cư dân có thể "tắm biển" suốt 4 mùa tại hồ bơi nước mặn trong nhà Four Seasons rộng 2.000m2. Cùng với đó là hồ bơi nước mặn ngoài trời trải cát trắng Tropical Lagoon rộng 2,85ha, bộ đôi hồ bơi phong cách Olympic rộng 3.500m2; công viên nước mini Aquabay do VinWonders thiết kế…

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown cũng là nơi an cư cho khách hàng giàu có (Ảnh: Vinhomes).

Cư dân cũng có thể khám phá "kỳ quan" của các giai đoạn trước đã vận hành, như biển hồ Crystal Lagoon rộng 6,1ha, hồ Ngọc Trai quy mô 24,5ha, tổ hợp công viên biển tạo sóng lớn nhất thế giới Royal Wave Park quy mô hơn 18ha với hàng nghìn tiện ích cao cấp xung quanh.

"Chất sống nghỉ dưỡng" còn đến từ 11 công viên nội khu mang vẻ đẹp kiến trúc của các địa danh nổi tiếng, như Santorini, Barcelona, Caribean… Cùng với đó là các tiện ích được tích hợp, như đường chạy ven kênh Coco Run, vườn gym đa chức năng với hơn 400 máy tập, vườn yoga trên mặt nước, 68 sân thể thao đa dạng… Chưa kể, các chương trình văn hóa, nghệ thuật cũng thường xuyên được tổ chức, mang tới "món ăn tinh thần" hấp dẫn cho cư dân tương lai.