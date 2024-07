An Phú Land ra mắt dự án nhà ở xã hội An Phú Splendora

An Phú Land - Tham vọng nâng cao chuẩn sống sánh tầm các đô thị hàng đầu cả nước

An Phú Land là nhà phát triển bất động sản đứng sau nhiều dự án đô thị như An Phú Residence, An Phú Center Point, An Phú Eco City… đã phần nào gây được tiếng vang tại địa phương, góp phần giúp An Phú Land được giới chuyên môn đánh giá là một trong những doanh nghiệp bất động sản tiên phong về thị trường tỉnh lẻ.

Xuyên suốt các dự án, chủ đầu tư này đã thể hiện mong muốn xây dựng các khu đô thị hiện đại, chất lượng sánh tầm tại Hà Nội và TPHCM. Các dự án được đánh giá có vị trí đắc địa, giàu tiềm năng; nhà ở chất lượng cao cùng cảnh quan xanh, tiện nghi; an ninh 24/7; cộng đồng văn minh nâng tầm chuẩn sống; có lợi thế pháp lý, chất lượng công trình tốt và quản lý chuyên nghiệp.

Khu đô thị An Phú Eco City, một trong những dự án của An Phú Land (Ảnh phối cảnh).

Sau các dự án bất động sản thương mại cao cấp, An Phú Land tiếp tục phát triển dự án các phân khúc phổ cập hơn, hướng tới mục tiêu tiên phong thiết lập chuẩn mực cao nhất "chất lượng chuẩn mực, chi phí hợp lý" đối với các công trình nhà ở xã hội, khởi đầu với An Phú Splendora và mô hình nhà ở xã hội Happy Home.

An Phú Splendora - "Ngôi nhà hạnh phúc" mở ra tiêu chuẩn mới cho phân khúc nhà ở xã hội

Nhằm phá băng định kiến về nhà ở xã hội giá rẻ và chất lượng không đảm bảo, An Phú Land đã dành 2 năm nghiên cứu và khảo sát tại Singapore - nơi được coi là "sách mẫu" của mô hình nhà ở xã hội tại châu Á và cho ra đời mô hình nhà ở xã hội Happy Home. Mô hình Happy Home được lấy cảm hứng từ đường lối quy hoạch và xây dựng nhà ở xã hội theo hướng "3 bền vững" của Singapore gồm: thiết kế bền vững, thi công bền vững và sống bền vững.

Vào tháng 6, Happy Home đã được An Phú Land công bố lần đầu tiên triển khai tại An Phú Splendora - dự án căn hộ nhà ở xã hội gồm 8 tầng và 176 căn nằm trong dự án An Phú Eco City và được kỳ vọng sẽ trở thành dự án nhà ở xã hội chất lượng cao hàng đầu tại Cần Thơ, góp phần thiết lập nên tiêu chuẩn mới về nhà ở xã hội trên cả nước.

Dự án An Phú Splendora tại khu đô thị An Phú Eco City (Ảnh phối cảnh).

An Phú Splendora áp dụng các giải pháp thi công và vật liệu xây dựng, hoàn thiện mang tính bền vững: có tuổi thọ sử dụng lâu dài, có khả năng thích ứng với các điều kiện thời tiết địa phương, qua đó tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, thay mới, thay gia chủ giải quyết được một mối lo lớn trong tương lai. Không gian nội thất của các căn nhà ở xã hội tại dự án đều được thiết kế thông minh với tất cả phòng ngủ đều có mặt thoáng, vị trí cửa sổ và cửa ra vào được bố trí so le nhằm tăng cường khả năng đón nắng và gió trời, từ đó tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chi phí và bảo đảm sức khỏe tinh thần và thể chất.

An Phú Land cũng thể hiện tâm huyết đầu tư cho dự án khi ngăn chia phòng sẵn, bố trí hệ thống điện tải có công suất cao sẵn sàng phục vụ nhu cầu nâng cấp thiết bị của gia chủ trong tương lai mà không cần bổ sung chi phí.

An Phú Splendora cũng là dự án nhà ở xã hội sở hữu loại hình Penthouse Duplex (căn hộ 2 tầng áp mái) có diện tích tối đa 70m2 với giải pháp "nhân 3" cho khu vực phòng tắm - lavabo - vệ sinh giúp 3 người trong gia đình có thể sử dụng được cùng một lúc.

Được ví như một ngôi nhà hạnh phúc giữa khu vườn hoan ca, An Phú Splendora tọa lạc ngay tại khu đô thị xanh đa tiện ích An Phú Eco City phía Nam Cần Thơ, nơi có diện tích phủ xanh 60-70% với các thảm thực vật được phân lớp gồm cây cảnh trang trí, cây tán rộng cho bóng mát, cây ăn quả ngọt lành… Xen kẽ với cảnh quan xanh là 30 tiện ích phong phú được bố trí hợp lý trải khắp dự án, nâng tầm trải nghiệm cho cư dân như làng ẩm thực quốc tế, bể bơi ngoài trời, nhà hàng, trường mẫu giáo chất lượng cao.

Xanh - sạch - tiện - vui - giá cả hợp lý là 5 giá trị đáng tin cậy mà An Phú Splendora hứa hẹn mang đến cho các cư dân Cần Thơ. Dự án chính thức nhận đơn đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 17/6 và dự kiến bàn giao vào cuối năm 2025.

