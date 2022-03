ABTel - dòng sản phẩm tiềm năng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Tiềm năng thu hút du lịch của "thiên đường" giải trí ở Thanh Hóa

Với nhiều tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên cùng sự chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và hạ tầng dịch vụ, Thanh Hóa đang là một trong những vùng đất hứa của ngành du lịch biển - sinh thái, du lịch thể thao và du lịch tâm linh.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa, đến năm 2021, Thanh Hóa tăng trưởng kinh tế 8,85%, đứng vị trí số 1 của các tỉnh Bắc Trung Bộ và thứ 5 cả nước. Đồng thời, nơi đây nằm trong vị trí top 8 địa phương thu hút FDI và có GDP lớn nhất Việt Nam.

Du lịch cũng đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh khi doanh thu biển từ du lịch có sự bứt phá vượt trội vào năm 2020 với 19.212 tỷ đồng, tăng gần 4,2 lần so với năm 2019 với 4.600 tỷ đồng. Ngoài ra, theo dự thảo Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, mục tiêu đến năm 2025 là đón 16 triệu lượt khách du lịch, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 17,3%/năm... đưa Thanh Hóa vào nhóm các địa phương có ngành du lịch phát triển của cả nước.

Thanh Hóa - vùng đất giàu tiềm năng du lịch (Ảnh: Nhật Phúc).

Nắm được xu thế phát triển của Thanh Hóa, nhiều tập đoàn bất động sản lớn đã bắt đầu rót vốn vào khu vực này. Một trong những dự án đang được triển khai là Tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng Flamingo tiên tại Hoằng Hóa, dưới sự đầu tư mạnh tay từ Flamingo Holding Group.

Dự án nằm trong cụm không gian lãnh thổ và khai thác tài nguyên du lịch trọng điểm của tỉnh là cụm thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn - Hoằng Hóa - Quảng Xương, có vị trí gần kề tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa (được khởi công từ tháng 12/2021), mang đến lợi thế về giao thông, khai thác du lịch và thu hút đầu tư.

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa (Ảnh: Nhật Phúc).

Điểm nổi bật của dự án là sở hữu hơn 50 tiện ích với 7 phân khu tiện ích gồm "thiên đường" mua sắm Elysees, Trung tâm thải độc và trị liệu Eden Retreat... cùng hơn 600 sản phẩm studio, căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng ngủ… Ngoài ra còn có các hoạt động giải trí Countdown to Close of Registration xuyên đêm tại Ibiza Party Resort - Tòa tháp tiệc tùng đầu tiên của Thanh Hóa. Dự án này hứa hẹn sẽ mang đến cho Hải Tiến một diện mạo mới, trở thành thiên đường giải trí thu hút khách du lịch đến nghỉ dưỡng và vui chơi cả ngày lẫn đêm.

Toàn cảnh dự án Flamingo Hải Tiến về đêm.

Tiên phong tạo ra ABTel - dòng sản phẩm tối ưu cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Bám sát nhu cầu sinh lời ổn định, quản lý tài sản và chủ động vận hành chính căn hộ của mình ở thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, chủ đầu tư Flamingo tiên phong tạo ra Ibiza ABTel - dòng sản phẩm căn hộ khách sạn dành riêng cho nhà đầu tư tự vận hành qua ứng dụng ON THE GO App, khắc phục những nhược điểm kinh doanh căn hộ nghỉ dưỡng đang gặp phải hiện nay.

Điển hình, dòng sản phẩm mới này được xem là giải pháp đầu tư vừa túi tiền dành cho các khách hàng có số vốn mỏng, mong muốn tìm một kênh đầu tư đảm bảo lợi nhuận thụ động ổn định nhờ công suất phòng luôn được lấp đầy với quy trình quản lý, khai thác kinh doanh cải tiến và sự hỗ trợ toàn diện về truyền thông thương hiệu, thu hút khách du lịch, dịch vụ vận hành từ Flamingo.

Bên cạnh không gian du lịch ăn khách cùng vị trí đắc địa có hình dạng mũi tên vươn mình ra đại dương với 2 mặt giáp biển, chủ đầu tư còn mang đến những đặc quyền trên toàn bộ hệ sinh thái của Flamingo. Theo đó, nhà đầu tư của các căn hộ nghỉ dưỡng nằm trong Ibiza Party Resort sẽ được tự khai thác theo ý muốn với sự hỗ trợ quản lý dịch vụ từ chủ đầu tư thông qua hệ thống phòng trên ON THE GO App.

Chủ đầu tư tích hợp thư viện phòng ABTel vào nền tảng quản lý ON THE GO App để mang lại sự chuyên nghiệp và thuận tiện hơn cho việc quản lý vận hành kinh doanh. Thông qua App công nghệ này, chủ đầu tư quy định mức giá sàn, giá trần cho mỗi loại phòng và nhà đầu tư sẽ chủ động bán giá thuê phòng của mình hoặc ủy quyền cho các nhà đầu tư khác để hưởng phí hoa hồng. Hơn nữa, nhà đầu tư còn theo dõi và quản lý được số lượng khách booking, doanh thu... đảm bảo sự minh bạch về tài chính. Nhà đầu tư còn có thể cá nhân hóa thiết kế và dịch vụ phòng theo ý thích để phù hợp với nhu cầu của khách hàng dựa vào những đánh giá sao trên App.

Không chỉ hỗ trợ nhà đầu tư, ON THE GO App còn sở hữu nhiều chức năng dành cho khách hàng, chỉ cần vài thao tác đơn giản là khách du lịch sẽ được xem chi tiết thông tin, hình ảnh phòng booking, lựa chọn các dịch vụ hỗ trợ (book spa, dịch vụ di chuyển...) cùng nhiều hình thức thanh toán trực tiếp, cho khách hàng chủ động lựa chọn căn hộ và dịch vụ phù hợp với sở thích.

Chủ đầu tư cho biết, đem đến nhiều lợi ích thiết thực, như sản phẩm thật, sở hữu thật và lợi nhuận thực, Ibiza ABTel kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu tự doanh của các nhà đầu tư hiện nay. Qua đó góp phần thu hút nguồn đầu tư kinh doanh và khách du lịch đến Tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng Flamingo Hải Tiến, tạo cú hích lớn cho sự phát triển của kinh tế đêm ở Thanh Hóa, hướng đến sự tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành du lịch Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian tới.