8 sai lầm trang trí khiến phòng tắm nhỏ càng chật chội

Tại các thành phố lớn, phòng tắm diện tích khiêm tốn gần như là “chuẩn chung”. Nhưng cảm giác bí bách không hoàn toàn đến từ diện tích, mà thường xuất phát từ cách chọn nội thất và bố trí không gian.

Theo các chuyên gia, chỉ cần điều chỉnh vài chi tiết, bạn hoàn toàn có thể khiến phòng tắm trông rộng hơn đáng kể mà không cần đập phá hay tốn kém.

Một vài thay đổi nhỏ trong cách bài trí có thể tạo ra khác biệt lớn khiến không gian thoáng hơn, sáng hơn và dễ chịu hơn mỗi khi bước vào (Ảnh: Design10).

Chọn tủ lavabo quá lớn

Nhiều người có tâm lý mua tủ bồn rửa thật to và kín chân để giấu được nhiều đồ đạc. Nhưng một khối tủ lớn chạm sàn sẽ lập tức phá vỡ cấu trúc tổng thể. Nó che khuất phần lớn diện tích mặt sàn và cản trở luồng di chuyển tự nhiên trong phòng.

Thay vào đó, hãy ưu tiên các mẫu tủ lavabo treo tường hoặc có chân thanh mảnh. Khoảng trống lộ ra bên dưới sẽ đánh lừa thị giác, giúp căn phòng trông nhẹ nhàng và thoáng đãng hơn hẳn.

Lạm dụng tông màu tối

Màu tối thường mang lại cảm giác sạch sẽ và cá tính. Nhưng nếu bạn ốp gạch tối màu cho cả tường lẫn sàn, bạn đang vô tình biến phòng tắm thành một chiếc hang chật hẹp. Không gian sẽ lập tức bị co rút lại và mang đến cảm giác nặng nề.

Để khắc phục, bạn chỉ nên dùng màu đậm cho một mảng tường làm điểm nhấn. Phần còn lại hãy trung thành với các gam màu sáng để hắt sáng tốt hơn.

Gương quá nhỏ

Gương là vũ khí tối thượng để nhân đôi không gian về mặt thị giác. Một chiếc gương bé xíu không chỉ gây bất tiện khi sử dụng mà còn làm giảm đi khả năng phản chiếu ánh sáng.

Đừng ngại đầu tư một tấm gương có kích thước hào phóng. Một chiếc gương lớn kéo dài theo chiều ngang của khu vực bồn rửa sẽ tạo cảm giác căn phòng rộng và sâu hơn rất nhiều.

Quá nhiều họa tiết và kim loại

Gạch bông cổ điển hay giấy dán tường hoa văn rất đẹp mắt. Nhưng khi bị nhồi nhét vào một diện tích nhỏ, chúng sẽ tạo ra sự nhiễu loạn khiến người nhìn hoa mắt.

Tương tự, việc kết hợp vòi nước mạ vàng, giá treo inox và vòi sen đen trong cùng một phòng sẽ làm không gian bị vụn vặt.

Hãy giữ mọi thứ tối giản với một điểm nhấn duy nhất. Việc đồng nhất một đến hai tông màu kim loại chủ đạo cũng giúp tổng thể trở nên sang trọng và liền mạch hơn.

Bày đồ kín mọi bề mặt

Chai lọ mỹ phẩm, đồ chăm sóc cá nhân bày la liệt là nguyên nhân phổ biến khiến phòng tắm trông chật hơn thực tế.

Hãy cất gọn những thứ ít dùng vào tủ kín. Những vật dụng dùng hằng ngày có thể được chiết ra các bình đựng đồng bộ để tạo vẻ gọn gàng và tinh tế.

Rèm tắm tối màu

Rèm dày và tối màu vô tình tạo thành “bức tường” ngăn phòng, khiến không gian như bị rút ngắn lại và gián đoạn sự xuyên suốt.

Giải pháp hoàn hảo nhất là sử dụng vách kính trong suốt. Nếu vẫn thích dùng rèm để tiết kiệm chi phí, hãy chọn chất liệu mỏng nhẹ và có gam màu sáng.

Cất gọn chai lọ và sử dụng bình chiết đồng bộ giúp bề mặt bồn rửa luôn gọn gàng, đẹp mắt (Ảnh: House and Home).

Bỏ quên khoảng không trên cao

Nếu mọi chi tiết đều dừng ở ngang tầm mắt, căn phòng sẽ thiếu chiều cao và dễ tạo cảm giác bí.

Bạn có thể dẫn dắt ánh nhìn lên cao bằng cách ốp gạch dọc thay vì ốp ngang. Việc treo một chiếc gương dáng cao cũng là mẹo hay để tạo hiệu ứng trần nhà cao ráo hơn.

Ánh sáng đơn điệu

Thói quen lắp một bóng đèn tuýp hay đèn ốp trần duy nhất sẽ khiến ánh sáng bị phẳng và thiếu chiều sâu. Việc dùng một chiếc đèn chùm quá to cũng gây tác dụng ngược vì nó lấn át toàn bộ diện tích nhỏ bé xung quanh.

Sự kết hợp giữa đèn hắt gương ngang tầm mắt, đèn âm trần và ánh sáng vàng dịu nhẹ không chỉ giúp nới rộng không gian mà còn mang lại cảm giác thư giãn như ở spa.