6 lý do dự án Grand Mercure Hoi An đáng để đầu tư

Dân trí Sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, dự án nghỉ dưỡng 5 sao Grand Mercure Hoi An đang được nhiều khách hàng và giới đầu tư săn đón nhằm đón đầu làn sóng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Hội An.

Grand Mercure Hoi An bao gồm 118 căn villa và 785 căn hộ dịch vụ và phòng khách sạn hướng biển cùng hàng loạt tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, tạo nên một quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp, mang đến những trải nghiệm ấn tượng và khác biệt. Cùng khám phá ngay 6 lý do khiến Grand Mercure Hoi An trở thành "thỏi nam châm" thu hút khách hàng:

Vị trí đắc địa giữa 2 miền di sản

Grand Mercure Hoi An sở hữu vị trí đắc địa giữa hai miền di sản với một bên là Thánh địa Mỹ Sơn bí ẩn, một bên là phố cổ Hội An đầy nắng - điểm dừng chân thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Đặc biệt, dự án còn sở hữu bãi biển riêng với tầm nhìn đắt giá ôm trọn biển An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh do CNN Go bình chọn. Được ví như "viên ngọc bích" xanh mát của Hội An, bãi biển An Bàng từ lâu đã cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp yên bình trong nét đẹp hoang sơ còn vẹn nguyên.

Tại Grand Mercure Hoi An, chủ nhân chỉ bước chân ra khỏi căn biệt thự của mình là chạm tới biển và có thể kết nối nhanh chóng đến các địa điểm du lịch lân cận như: Làng gốm Thanh Hà; làng Mỹ nghệ non nước, Cù Lao Chàm, Ngũ Hành Sơn… Đây là chính là một lợi thế cạnh tranh của dự án bởi đối với bất động sản nghỉ dưỡng, để có thể khai thác tốt trong dài hạn, thì vị trí mặt biển có vai trò tối quan trọng đảm bảo khả năng thu hút du lịch.

Thực tế cũng chứng minh, tại bất cứ thị trường nào, những dự án nghỉ dưỡng sở hữu mặt biển riêng, nhất là các bãi biển đẹp, đa kết nối đều có sức hút tuyệt vời và trở thành món lợi lớn cho giới đầu tư.

Grand Mercure Hoi An sở hữu vị trí đắt giá trên bãi biển An Bàng.

"Bảo chứng vàng" từ đơn vị vận hành quốc tế uy tín

Dự án được quản lý vận hành bởi Accor - Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới. Luôn coi trọng uy tín và thương hiệu nên Accor rất khắt khe trong việc lựa chọn đối tác. Do đó, tất cả các dự án mang thương hiệu của Accor đều được đảm bảo về chất lượng dịch vụ, tiện ích, cơ sở vật chất,… nhằm tạo ra các khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng hoàn hảo, chất lượng.

Đặc biệt, với hệ thống cơ sở lưu trú toàn cầu và hệ thống thành viên lên tới hơn 51 triệu người của Accor, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm về công suất cho thuê và tiềm năng sinh lời của Grand Mercure Hoi An.

Kiến trúc đẳng cấp, tinh tế

Lấy cảm hứng từ ý tưởng làng - sông - phố, các kiến trúc sư tài hoa của Huni Architecte - đơn vị thiết kế đến từ Pháp đã tạo nên một Grand Mercure Hoi An không đơn thuần là khoác lên mình "chiếc áo đẹp" mà còn đẳng cấp, tinh tế bởi phong cách kiến trúc Ý giao thoa cùng nét Đông Dương truyền thống của vùng đất di sản Hội An.

Trong đó, "làng" (khu villa) có mật độ xây dựng thấp với những khu vườn lớn, tạo cảm giác thư thái, lãng mạn. "Phố" (khu khách sạn) là nơi nhộn nhịp, sầm uất gắn liền với các tiện ích và dịch vụ 5 sao.

Nằm giữa "làng" và "phố" là bóng dáng của con "sông" Hoài quen thuộc - hình tượng được cách điệu từ khu hồ bơi dài hơn 300 m chảy dọc dự án. Bên cạnh đó, tận dụng triệt để vị trí mặt biển, khối khách sạn được sử dụng thủ pháp kiến trúc thiết kế theo thuật toán (parametric) tạo nên sự sang trọng, độc nhất. Tất cả đã tạo nên một tuyệt tác nghỉ dưỡng hoàn hảo, xứng tầm những chủ nhân tinh hoa.

Các căn biệt thự Grand Mercure Hoi An mang tinh hoa kiến trúc Ý cùng hơi thở Hội An.

Chính sách bán hàng hấp dẫn

Grand Mercure Hoi An đang gây "sốt" trên thị trường với chính sách cam kết mua lại căn biệt thự nghỉ dưỡng sau 3 năm với lợi nhuận 124% cho 30 căn giao dịch đầu tiên. Chính sách này sẽ giúp bảo toàn vốn và đảm bảo mức sinh lời theo kỳ vọng của nhà đầu tư, qua đó cũng đủ thấy tính cam kết của chủ đầu tư về chất lượng sản phẩm và tiềm năng sinh lời của dự án. Đồng thời, khách hàng còn nhận được mức chia sẻ 50% từ doanh thu cho thuê biệt thự ròng và được hưởng 15 đêm nghỉ miễn phí/năm.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn đưa ra thời gian thanh toán linh hoạt trong 8 đợt, giúp nhà đầu tư có dư dả thời gian để chuẩn bị tài chính và không cần phải vay ngân hàng quá nhiều khi đã có tài chính nhất định. Đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng "đòn bẩy" tài chính, ngân hàng Tiên Phong (TPBank) sẽ hỗ trợ cho vay lên đến 65% giá trị HĐMB.

Pháp lý minh bạch

Một yếu tố quan trọng giúp Grand Mercure Hoi An chiếm được niềm tin của khách hàng là dự án có pháp lý minh bạch, hiện dự án đã có đầy đủ giấy tờ pháp lý, sẵn sàng ký HĐMB.

Trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản đang bị vướng mắc về pháp lý, hàng loạt dự án bị tạm dừng triển khai hoặc triển khai cầm chừng thì đây được coi là điểm tựa giúp khách hàng an tâm tuyệt đối khi xuống tiền sở hữu Grand Mercure Hoi An.

Chủ đầu tư vững mạnh, uy tín

Grand Mercure Hoi An là dự tâm huyết của chủ đầu tư Xuân Phú Hải cùng nhà phát triển dự án Vinahud. Với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng kinh nghiệm tư vấn quản lý, đầu tư nhiều dự án trên cả nước, Vinahud cùng chủ đầu tư sẽ đảm bảo tiến độ xây dựng, chất lượng dự án và tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Với 6 giá trị nổi bật trên, Grand Mercure Hoi An đã và đang có ưu thế cạnh tranh hơn hẳn so với các dự án bất động sản cùng phân khúc trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nói chung và thị trường Hội An nói riêng, xứng đáng trở thành lựa chọn đầu tư và nghỉ dưỡng hàng đầu hiện nay.

