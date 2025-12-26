6 loại cây trồng cho phòng bếp, giúp hút mùi, chịu nhiệt, rước tài lộc

Bếp là nơi giữ lửa nhưng cũng là không gian khắc nghiệt nhất với nhiệt độ cao và mùi dầu mỡ. Đừng để sự ngột ngạt làm giảm cảm hứng nấu nướng.

Chỉ cần khéo chọn những loại cây chịu nhiệt và lọc khí dưới đây, bạn sẽ hô biến gian bếp thành ốc đảo xanh mát, vừa đẹp mắt lại vượng phong thủy.

Lưỡi hổ - chiến thần lọc khí và chịu nhiệt

Đứng đầu bảng xếp hạng những loại cây trồng trong nhà bếp chính là lưỡi hổ. Với dáng vẻ cứng cáp, vươn thẳng đầy kiêu hãnh, loài cây này không hề tốn diện tích bề ngang, rất hợp để đặt ở những góc chết hoặc cạnh tủ lạnh.

Điểm cộng lớn nhất của lưỡi hổ là cơ chế quang hợp ngược độc đáo. Vào ban đêm, khi hầu hết các loài cây khác thải khí CO2 thì lưỡi hổ vẫn miệt mài hấp thụ CO2 và nhả khí O2, giúp không gian bếp thoáng đãng hơn hẳn.

Lưỡi hổ giúp lọc khí, chịu nhiệt và chịu hạn tốt (Ảnh: Lively Root).

Hơn nữa, theo quan niệm Á Đông, lá cây mọc thẳng đứng tượng trưng cho sự quyết đoán, xua đuổi tà khí và mang lại may mắn cho gia chủ. Cây chịu hạn cực tốt, bạn có lỡ quên tưới cả tuần thì cây vẫn xanh tốt như thường.

Trầu bà - Giải pháp xanh cho bếp nhỏ

Nếu bạn sở hữu một căn bếp chung cư hoặc nhà ống có diện tích khiêm tốn, Trầu bà là lựa chọn điểm 10. Với đặc tính thân leo mềm mại, bạn có thể tận dụng không gian trên cao bằng các giỏ treo hoặc đặt chậu nhỏ trên nóc tủ lạnh, cho rủ xuống tự nhiên như một tấm rèm xanh mát mắt.

Trầu bà là lựa chọn điểm 10 cho căn bếp của bạn (Ảnh: The Spruce).

Không chỉ có tác dụng trang trí, trầu bà, đặc biệt là trầu bà vàng hoặc trầu bà cẩm thạch, được ví như máy hút bụi tự nhiên khi có thể hấp thụ các khí độc hại thường sinh ra trong quá trình nấu nướng. Đây là loài cây ưa bóng râm, dễ sống, dễ nhân giống, đúng chuẩn "ngon - bổ - rẻ" cho mọi gia đình.

Nha đam - Hộp cứu thương tự nhiên

Nha đam (lô hội) là gương mặt thân quen nhưng ít ai nghĩ đến việc mang chúng vào bếp làm cảnh. Thực tế, đây là vị trí lý tưởng nhất cho loài cây mọng nước này. Nha đam ưa ấm, chịu được nhiệt độ cao gần khu vực bếp nấu và cần khá nhiều ánh sáng, vì vậy bệ cửa sổ phòng bếp là ngôi nhà hoàn hảo cho chúng.

Nha đam ưa ấm, chịu được nhiệt độ cao gần khu vực bếp nấu (Ảnh: Tasting Table).

Ngoài vẻ đẹp hiện đại, nha đam còn là "bác sĩ tại gia" đắc lực. Trong lúc nấu nướng, nếu chẳng may bị bỏng nhẹ do dầu mỡ bắn hay chạm vào xoong nồi nóng, bạn có thể cắt ngay một nhánh nha đam, lấy phần gel bên trong đắp lên vết thương để làm dịu tức thì.

Thảo mộc và gia vị - Vừa ngắm vừa ăn

Còn gì thú vị hơn việc vừa nấu ăn, vừa tay ngắt vài lá hương thảo, húng quế hay hành tươi ngay tại bàn bếp để nêm nếm? Trồng các loại cây gia vị trong bếp là xu hướng sống xanh đang rất được lòng các bà nội trợ hiện đại.

Bạn có thể bắt đầu với những loại dễ trồng như hành lá, bạc hà hoặc hương thảo. Đặc biệt, hương thảo với mùi thơm dễ chịu còn có tác dụng đuổi muỗi và côn trùng rất hiệu quả, giữ cho căn bếp luôn sạch sẽ.

Thảo mộc vừa làm gia vị, vừa giúp đuổi côn trùng (Ảnh: Ideal Home).

Một mẹo nhỏ cho người mới là tận dụng phần gốc hành lá bỏ đi, ngâm vào cốc nước nhỏ, chỉ vài ngày sau bạn sẽ thấy những nhánh hành mới mọc lên tua tủa đầy sức sống.

Cây lan chi - Máy hút ẩm sinh học

Gian bếp, đặc biệt là khu vực bồn rửa thường xuyên ẩm ướt, là môi trường lý tưởng cho cây lan chi (còn gọi là cây dây nhện). Loài cây này có bộ rễ trữ nước tốt và lá cây có khả năng hấp thụ độ ẩm dư thừa trong không khí, giúp hạn chế nấm mốc phát triển.

Cỏ lan chi có khả năng hấp thụ độ ẩm tốt, giúp hạn chế nấm mốc phát triển (Ảnh: Blooming Artificial).

Với tán lá cong rủ mềm mại pha lẫn sọc trắng xanh đẹp mắt, Lan chi mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế. Đây cũng là loài cây rất lành tính, an toàn tuyệt đối nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ hoặc thú cưng hiếu động hay nghịch ngợm quanh khu vực bếp.

Cây kim tiền - Thu hút tài lộc

Đúng như tên gọi, Kim tiền được người Việt cực kỳ ưa chuộng với mong muốn cầu tài lộc, phú quý. Nhưng lý do thực tế hơn để đặt kim tiền trong bếp là sức sống mãnh liệt của nó. Loài cây này có thể phát triển tốt ngay cả trong những căn bếp thiếu sáng tự nhiên - điều thường thấy ở các căn hộ đô thị.

Kim tiền có sức sống mãnh liệt, phù hợp môi trường "khắc nghiệt" của phòng bếp (Ảnh: The Sill).

Lá kim tiền dày, xanh bóng, chứa nhiều nước giúp cây chịu hạn tốt. Bạn chỉ cần tưới nước khi đất đã khô hẳn. Tuy nhiên, cần lưu ý nhựa cây Kim tiền có thể gây kích ứng nhẹ, nên hãy đặt cây ở vị trí cao hoặc góc ít va chạm nếu nhà có trẻ nhỏ.