5 ưu điểm tạo nên sức hút khu nghỉ dưỡng La Saveur De Hòa Bình

Vị trí gần Hà Nội

Tại thị trường nghỉ dưỡng cận Thủ đô, La Saveur De Hòa Bình là dự án gần Hà Nội cả về khoảng cách địa lý lẫn độ thuận tiện về giao thông. Tọa lạc ở Lương Sơn (Hòa Bình), nơi được ví như cửa ngõ nối Hà Nội với vùng Tây Bắc, La Saveur chỉ cách trung tâm Thủ đô chưa đầy 40km, tương đương 40 phút di chuyển thông qua cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Trục kết nối huyết mạch này đang không ngừng được nâng cấp, mở rộng với các dự án nới rộng Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình lên quy mô 6 làn xe, dự án xây dựng đường nối đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 21 đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình với quy mô 6 làn xe.

Với thời gian di chuyển tương đương hoặc thậm chí ngắn hơn so với việc đi lại giữa các quận, huyện trong nội đô, La Saveur không chỉ đáp ứng xu hướng du lịch gần (staycation) cho cư dân Thủ đô mà còn hứa hẹn dẫn dắt xu hướng "daycation" - sáng đi làm, chiều về ngôi nhà nghỉ dưỡng.

Địa thế tựa sơn, cận thủy đắt giá

Giữa 4 bề núi non trùng điệp, dưới chân là hồ Đồng Chanh mênh mang, La Saveur De Hòa Bình sở hữu địa thế thung lũng tự nhiên. Không phải ngẫu nhiên mà biệt thự tựa núi, ven hồ luôn được giới đầu tư săn đón và định giá cao hơn so với các khu vực khác.

Vị trí tựa sơn, hướng thủy đem lại nhiều lợi thế cho chủ nhân biệt thự La Saveur (Ảnh phối cảnh dự án).

Nghiên cứu của Đại học Michigan (Mỹ) chỉ ra rằng, con người sống gần không gian nước có chỉ số hạnh phúc cao, giảm đáng kể căng thẳng trong cuộc sống thường nhật.

3 tầng wellness thức tỉnh thân - tâm - trí

La Saveur De Hòa Bình được ôm ấp bởi "mẹ thiên nhiên" với 3 tầng xanh của nước từ hồ Đồng Chanh; cây cối từ núi rừng nguyên sơ và không khí trong lành, khác hẳn Thủ đô khói bụi. Theo đuổi triết lý sống không lo âu (San Soucis) của người Pháp, La Saveur hứa hẹn một cuộc sống hạnh phúc đắm chìm trong thiên nhiên tươi đẹp với một tâm trí an yên, không vướng bận lo âu.

La Saveur được ví như miền sống an nhiên, cổ tích của cư dân Thủ đô (Ảnh phối cảnh dự án).

Tại đây, con người được thụ hưởng và nghỉ ngơi, ngắt kết nối với công nghệ, công việc và áp lực cuộc sống để kết nối tình thân, trở về với thiên nhiên và "chữa lành" phần tinh thần bên trong chính mình.

Đa tầng tiện ích nâng tầm hưởng thụ

Hướng đến chăm sóc sức khỏe và làm đầy cảm xúc cho cư dân và du khách, chủ đầu tư của khu nghỉ dưỡng La Saveur De Hòa Bình đã dày công kiến tạo hơn 100 tiện ích "all in one", đáp ứng mọi nhu cầu sống, tận hưởng và vui chơi giải trí ngay trong lòng dự án.

Ở khía cạnh nghỉ dưỡng, du khách được đắm mình trong các hoạt động tái tạo năng lượng tại hồ ngắm cảnh, khu bungalow, bể bơi thủy sinh, bến du thuyền; trải nghiệm làm nông tại vườn rau hữu cơ hay gym, spa tại tòa lâu đài 8 tầng. Ngoài ra, các nhóm gia đình, bạn bè sẽ sum họp và gắn kết hơn tại khu nướng BBQ, khu cắm trại, khu nhà hàng 1.000 m2…

Không gian nghỉ ngơi thư thái cũng không kém phần sôi nổi, thú vị. Mọi lứa tuổi và nhóm khách khi đến với La Saveur sẽ được hòa mình trong không khí sôi động của những hoạt động tập thể tại sân team building, khu biểu diễn nhạc nước, sân khấu sự kiện; tăng cường thể chất với các trò chơi hấp dẫn tại sân trượt cỏ, khu vận động liên hoàn…

Nghỉ dưỡng như người Pháp

Vườn hoa Versailles và kiến trúc lâu đài trứ danh của Pháp được tái hiện tại La Saveur (Ảnh: Phối cảnh dự án).

Điều làm nên sự khác biệt và góp phần khẳng định vị thế của chủ sở hữu biệt thự La Saveur De Hòa Bình chính là hệ thống tiện ích phong cách Pháp độc đáo.

Chẳng cần bay xa vạn dặm đến nước Pháp xa xôi, chủ nhân vẫn có thể tận hưởng cuộc sống tươi đẹp (La vie en rose) nơi vườn thượng uyển lộng lẫy, bên vườn hoa hồng ngát hương, trong hầm rượu nho hảo hạng, giữa quảng trường Versailles rực rỡ ngàn hoa… Cùng với đó là những hoạt động vận động, giải trí như người Pháp như khu tập cưỡi ngựa, mê cung, sân tập golf, các trò chơi dưới nước tại hồ Đồng Chanh.

Thông tin chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Đô thị Sinh thái Dầu khí Hòa Bình:

- Văn phòng đại diện: Số 6 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 02462816874

- Fax: 024 6291 6873

- Email: info@hbe.vn

Dự án La Saveur De Hòa Bình:

- Địa chỉ: Thôn Thanh Cù, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Website: www.lasaveur.com.vn

- Hotline: 1900.068.611