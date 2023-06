5 màu sơn đã lỗi thời và những màu chuyên gia gợi ý thay thế

Màu sơn là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong một căn nhà. Việc chọn màu phù hợp sẽ đem lại cho căn nhà diện mạo thu hút và gần gũi, dễ chịu.

Lauren Chiu, người đứng đầu bộ phận màu sắc và chất liệu tại công ty dự báo xu hướng Stylus, chia sẻ với tờ Homes & Gardens: "Những màu sắc giúp nâng cao tâm trạng và năng lượng là xu hướng của năm nay".

Dưới đây là 5 màu đã lỗi thời và những màu mà các chuyên gia gợi ý thay thế:

Màu trắng ngà

Theo nhà thiết kế Athina Bluff, màu này không còn phổ biến nữa vì quá trung tính. Màu vàng pastel "mềm mại như bơ" đang trở thành một lựa chọn thay thế hoàn hảo.

Màu vàng pastel đang là xu hướng của năm nay (Ảnh: Art in Context).

Theo nhà thiết kế Katie Brigstock, màu vàng kết hợp tốt với nội thất cổ, các loại vải có hoa văn tinh tế. Bạn có thể mua tủ và rèm cửa màu vàng pastel để tạo sự sáng sủa, dễ chịu và ấm áp cho căn phòng.

Nhà thiết kế giấy dán tường Annika Reed cho biết màu này phù hợp với những căn phòng mà bạn dành nhiều thời gian vào buổi sáng hoặc trong ngày, thời điểm bạn cần nhiều năng lượng tích cực nhất.

Màu tím hoa cà

Tím hoa cà đã trở thành màu lỗi thời. Thay vào đó, bạn có thể chọn màu của quả mơ chín. Theo các chuyên gia nội thất, màu này đem lại sự ấm áp và sức sống mới cho căn phòng.

Căn phòng có một phần tường sơn màu quả mơ chín (Ảnh: Homes & Gardens).

Nhà thiết kế giấy dán tường Annika Reed cho biết cô đã quyết định sơn phòng khách của mình bằng màu quả mơ và cảm thấy rất phù hợp. Màu này tạo ra bầu không khí ấm cúng vào mùa đông và cảm giác ngập tràn năng lượng vào mùa hè.

Màu xám nhạt

Chuyên gia nội thất Matt Siberry cho biết mặc dù các màu sáng đang thịnh hành nhưng không thể phủ nhận rằng xám là màu linh hoạt và trường tồn với thời gian. Tuy nhiên, màu xám nhạt dường như đang trở nên lỗi thời. Xu hướng của năm nay là màu xám ấm áp hơn.

Màu xám nhạt không còn được ưa chuộng nhiều trong năm nay (Ảnh: Decorpad).

Theo một cuộc khảo sát gần đây của nhà bán lẻ nội thất cao cấp 1st Dibs, với câu hỏi màu sắc nào hợp xu hướng nhất cho năm nay, màu xám nhạt nhận được ít phiếu bầu nhất với 5%. Nhà thiết kế Athina Bluff cho biết mọi người đang hướng đến những màu sắc mềm mại hơn khi trang trí nội thất.

Màu xanh lá cây

Lauren Chiu nói rằng các màu sắc chủ đạo của năm nay phần lớn có mối liên hệ rõ ràng với thiên nhiên. Theo cô, màu xanh xám sẽ là màu dẫn đầu xu hướng năm nay.

Màu xanh xám đem lại cảm giác dễ chịu cho căn phòng (Ảnh: Houses & Gardens).

Một nhà thiết kế khác nhận xét đây không chỉ là xu hướng màu sơn mà còn gợi tâm trạng tốt và tính thẩm mỹ. Theo người này, màu xanh xám đem lại cảm giác bình yên sau những giây phút ồn ào, căng thẳng ở bên ngoài.

Màu xanh navy

Nhà thiết kế nội thất tự do Lauren Jennings nhận thấy màu xanh than sẫm đang dần thay thế sự phổ biến của xanh navy trong năm nay. Đặc biệt, xanh than sẫm tạo nên điểm nhấn cho căn phòng có nội thất gỗ, đá hoặc họa tiết như cỏ cây, đại dương.

Jennings cho biết màu này giúp ngôi nhà toát lên vẻ sang trọng nhưng cũng không kém phần dễ chịu và ấm áp. Cô nhận xét đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm không gian tinh tế và hiện đại.