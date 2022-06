4 nguyên tắc khi tham gia đầu tư bất động sản

Dưới đây là một số nguyên tắc nhà đầu tư cần lưu tâm để lựa chọn dự án phù hợp, đảm bảo khả năng sinh lời.

Pháp lý là điều kiện tiên quyết

Pháp lý bao giờ cũng là nguyên tắc tiên quyết cần phải được kiểm tra kỹ càng trước khi xuống tiền ở bất kỳ dự án bất động sản nào.

Việc kiểm tra pháp lý trước khi đầu tư là vô cùng cần thiết, bởi tính pháp lý của dự án luôn là căn cứ xác định rõ ràng, dự án phát triển liệu có đảm bảo quy định đề ra hay không, việc xây dựng và bàn giao cần theo tiến độ đã cam kết, giúp nhà đầu tư tránh rủi ro liên quan trực tiếp đến quyền lợi.

Pháp lý là yếu tố quan trọng khi tìm hiểu đầu tư bất động sản (Ảnh minh họa: KN Paradise).

Bên cạnh đó, với những sản phẩm có pháp lý hoàn thiện thường cũng sẽ công bố thông tin đầy đủ, rõ ràng, minh bạch. Từ đó người mua có thể tiếp cận sản phẩm một cách khách quan, nắm rõ thông tin để đầu tư trúng đích.

Những sản phẩm có thêm điều kiện sở hữu lâu dài càng được quan tâm. Người mua bất động sản tại Việt Nam thường thích dùng làm của để dành, làm quà tặng cho thế hệ mai sau.

Uy tín chủ đầu tư bảo chứng cho chất lượng sản phẩm

Thông thường, những dự án có pháp lý hoàn chỉnh, thông tin minh bạch còn cho thấy đó là những chủ đầu tư uy tín, có thương hiệu trên thị trường. Các dự án đã bàn giao, đi vào hoạt động, đã được người mua kiểm chứng qua chất lượng, quản lý cũng phần nào cho thấy uy tín của chủ đầu tư. Thậm chí ngay cả những dự án đang được chủ đầu tư triển khai, "tâm và tầm" sẽ thể hiện ngay ở hệ thống cảnh quan, tiện ích, hệ thống giao thông, hạ tầng phục vụ nhu cầu cư dân, du khách.

Cùng với đó, một trong những thước đo đánh giá mức độ uy tín của chủ đầu tư chính là các đơn vị mà chủ đầu tư hợp tác cùng. Những chủ đầu tư uy tín, có kinh nghiệm sẽ không lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công thiếu kinh nghiệm, năng lực non kém.

Chủ đầu tư KN Paradise bắt tay với các đối tác quốc tế phát triển dự án (Ảnh: KN Paradise).

Đơn cử như quần thể KN Paradise - một dự án có quy mô gần 800ha tại Cam Ranh (Khánh Hòa), chủ đầu tư cho biết "bắt tay" với rất nhiều đối tác tầm cỡ thế giới như Steelman Partner (phát triển quy hoạch); BeltCollins (thiết kế cảnh quan), Huni (thiết kế các khu vui chơi, giải trí)… chính là bảo chứng cho chất lượng và đẳng cấp của sản phẩm, tạo sự an tâm cho nhà đầu tư.

Vị trí quyết định tiềm năng

Dù nhu cầu thị trường có biến động thì vị trí vẫn là yếu tố quan trọng để định giá bất động sản cũng như đảm bảo cho giá trị bền vững của nhà đầu tư. Đặc biệt khi quỹ đất ở những vị trí đắc địa ngày càng khan hiếm, các chủ đầu tư lại càng cạnh tranh để có được vị trí tốt nhất.

Chính vì vậy, những dự án nằm tại vị trí trung tâm, gần các khu vực có hạ tầng giao thông đầy đủ: Đường bộ, sân bay, cảng biển là lợi thế. Với các sản phẩm nghỉ dưỡng thì nằm ở các khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi, thu hút khách du lịch sẽ có nhiều tiềm năng.

Quy mô càng lớn, tiềm năng càng nhiều

Nhiều nhà đầu tư tìm đến các dự án có quy mô lớn, phát triển bài bản để giải quyết bài toán vừa sinh lời và là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền.

Mô hình "all in one" được ưa chuộng, đặc biệt với bất động sản nghỉ dưỡng. Bởi, mô hình này có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu mà người mua đang cần. Không chỉ là điểm đến du lịch với hệ thống tiện ích phong phú, đa dạng mà còn là điểm đến có giá trị lưu trú lâu dài, phát triển kinh doanh và sự nghiệp.

KN Paradise hứa hẹn là thành phố nghỉ dưỡng quốc tế, điểm đến toàn cầu mới tại Cam Ranh (Ảnh: KN Paradise).

Tại Cam Ranh, Phú Quốc, Hạ Long…, những quần thể nghỉ dưỡng lên tới hàng nghìn ha đang là điểm đến của một bộ phận nhà đầu tư. Các chủ đầu tư tập trung kiến tạo những sản phẩm nghỉ dưỡng xanh, tiêu thụ năng lượng ít hơn, hạ tầng đầy đủ trải nghiệm từ vui chơi, mua sắm, giải trí, giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Đó chính là tiềm năng mà các nhà phát triển có tầm nhìn dài hạn, tiềm lực lớn đang tạo ra để đón đầu cơ hội.

"Giữa bối cảnh thị trường đang xuất hiện ồ ạt sản phẩm "thật giả lẫn lộn", nhà đầu tư với 4 nguyên tắc vàng bất biến sẽ biết cách chọn mặt gửi vàng ở những sản phẩm đầu tư sinh lời chắc thắng", chủ đầu tư KN Paradise cho biết.

