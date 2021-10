3 lực đẩy cho bất động sản Lộc An - Đất Đỏ

Dân trí Giá đất Lộc An - Đất Đỏ có xu hướng tăng, bởi khu vực này đang dần hội tụ các yếu tố của một trung tâm du lịch mới.

Nếu trước đây, địa danh Lộc An - Đất Đỏ vẫn còn là một cái tên tương đối xa lạ trên thị trường bất động sản phía Nam, thì bây giờ, sau nhiều năm "thay da đổi thịt", nơi đây được nhiều nhà đầu tư biết đến.

Khung cảnh thiên nhiên tại Lộc An - Đất Đỏ (Nguồn: Canva.com).

Lộc An - Đất Đỏ hứa hẹn có nhiều tiềm năng trong tương lai, bởi lộ trình phát triển ổn định của các cấp, giúp hạn chế tình trạng sốt đất cục bộ. Lộc An - Đất Đỏ còn sở hữu nhiều điểm sáng, hứa hẹn cho sự bứt phá.

Tọa độ vàng giúp thúc đẩy tiềm năng tăng giá

Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ nằm trên tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu, với vị thế phía Nam giáp Biển Đông, các hướng còn lại là tâm điểm của nhiều khu chế biến, khu công nghiệp, khu du lịch..., thuận lợi cho giao thông vận tải và phát triển kinh tế.

Mặt khác, việc sở hữu chiều dài đường bờ biển lên đến 5,1 km, trong đó có đến 3 km là các bãi cát thoải, nước xanh ngát cùng những đồi cát tuyệt đẹp, cho thấy trong tương lai, thế mạnh nơi đây là phát triển dịch vụ và du lịch sinh thái.

Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ sở hữu nhiều bãi cát đẹp với làn nước xanh ngắt với chiều dài lên đến 5,1 km (Nguồn: Canva.com).

Vùng biển tại xã Lộc An sở hữu nguồn thủy hải sản dồi dào, ước tính số lượng khai thác hàng năm có thể lên đến 1455,3 tấn.

So với các khu vực lân cận như xã Láng Dài, Phước Long Thọ, ... xã Lộc An được đánh giá cao về vị trí địa lý lẫn tiềm năng phát triển, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản phía Nam.

Cơ sở hạ tầng đang từng bước hoàn chỉnh

Tháng 10/2020, ngay sau khi quyết định phê duyệt xây dựng sân bay Đất Đỏ được ban hành, bức tranh bất động sản khu vực xã Lộc An như được khoác lên mình màu sắc mới.

Địa phương tiếp nhận những thay đổi tích cực về định hướng phát triển, cơ sở hạ tầng, giao thông đồng bộ như: nâng cấp tuyến giao thông ven biển Phước Hải - Lộc An; xây dựng tuyến đường Lộc An - Láng Dài nối dài và đường liên xã để nối xã Lộc An với xã Phước Long Thọ; xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.992C (Lộc An - Suối Rao); nâng cấp hạ tầng đô thị của các tuyến đường tại trung tâm xã Lộc An.

Trong thời gian ngắn khi các quyết định này được phê duyệt, giá đất nền tại một số khu vực giáp biển của huyện Đất Đỏ có sự chuyển biến. Nếu trước đây, giá thị trường 5-7 triệu đồng/m2 thì bây giờ, có nơi lên 8-12 triệu đồng/m2. Khu vực ven biển Lộc An, giá đất nền có nơi 20-30 triệu đồng/m2, các dự án có sự hoàn thiện pháp lý được săn đón.

Theo dự báo của các chuyên gia, ngay sau khi sân bay Đất Đỏ và quá trình đồng bộ các dự án hạ tầng được hoàn thiện, thị trường bất động sản Lộc An - Đất Đỏ hứa hẹn gia tăng.

Bất động sản Lộc An có tiềm năng tăng

Mặc dù giá đất Lộc An đã có sự dịch chuyển trong những năm gần đây, tuy nhiên nhiều chuyên gia nhận định rằng, Lộc An vẫn nằm trong khu vực "vùng trũng" về giá so với các khu vực lân cận như thị xã Phú Mỹ, Thành phố Bà Rịa hay Thành phố Vũng Tàu.

Sau khi hoàn thiện các cơ sở hạ tầng nói trên, giá đất tại đây có thể bước vào giai đoạn bão hòa. Chính vì thế, đã có không ít nhà đầu tư giàu kinh nghiệm chọn Lộc An - Đất Đỏ xuống tiền.

Trường Thịnh