12 tòa tháp nhìn thẳng sang Lotte Mall mà Sunshine định xây có gì đặc biệt?

Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group (mã chứng khoán: KSF) cho biết sẽ cùng lúc xây dựng 3 dự án bất động sản lớn tại Hà Nội, gồm Noble West Lake Ha Noi, Sunshine River Park và Sunshine Continental.

Trong đó, dự án Noble West Lake Ha Noi có quy mô lớn nhất, nằm trong khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng). Dự án có tổng diện tích gần 6ha, gồm 12 tòa tháp cao 40 tầng, tiếp giáp trục Võ Chí Công và đối diện Lotte Mall West Lake.

Dự án nằm trên quỹ đất hiếm hoi còn lại ở một trong những khu đô thị đắt nhất nội đô của Hà Nội.

Sunshine khởi công dự án Noble West Lake Ha Noi (Ảnh: BTC).

Doanh nghiệp cho biết dự án được phát triển theo mô hình Branded Residences và đang hoàn tất thủ tục với một đơn vị quản lý vận hành quốc tế, dự kiến công bố trong tháng 3 tới.

Cũng tại phường Phú Thượng, tập đoàn của ông Đỗ Anh Tuấn sẽ xây dựng dự án căn hộ cao cấp River Park rộng hơn 14.000m2. Sau khi hoàn thành, khu căn hộ sẽ cao 25 tầng nổi, 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn gần 134.000m2.

Tại phường Từ Liêm, chủ đầu tư này cũng bắt đầu triển khai dự án căn hộ cao cấp Sunshine Continental. Dự án 30 tầng này nằm gần nút giao giữa đường Trần Bình với Nguyễn Hoàng. Đây cũng là một trong số ít khu đất còn lại ở khu vực trung tâm Mỹ Đình.

Lãnh đạo tập đoàn này nêu việc khởi công các dự án là bước triển khai kế hoạch phát triển năm 2026 sau giai đoạn tái cấu trúc của tập đoàn.

Sunshine Group do ông Đỗ Anh Tuấn sáng lập. Sau khi hợp nhất với Sunshine Homes - doanh nghiệp cùng hệ sinh thái - hồi tháng 9 năm ngoái, Sunshine Group trở thành công ty bất động sản có vốn hóa lớn thứ hai Việt Nam, chỉ sau Vinhomes.

Năm 2025, Sunshine lãi hơn 11.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 19.799 tỷ đồng. Chủ đầu tư này cho biết đang triển khai hơn 30 dự án trên cả nước. Riêng năm 2026, tập đoàn dự kiến cung ứng hàng chục ngàn sản phẩm ra thị trường.

Thời gian qua, doanh nghiệp này liên tục công bố tham gia các dự án mới. Đầu tháng 2, liên danh Handico, Sunshine Group và Tập đoàn Thái Nam đã khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô gần 700ha, nằm tại các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc (thuộc huyện Đông Anh cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ).

Hay hồi tháng 8 năm ngoái, Sunshine Group cũng tổ chức khởi công đồng thời 2 dự án lớn với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ USD.

Một dự án là Sunshine Legend City tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), quy mô gần 50 ha, gần 8.000 sản phẩm gồm căn hộ cao cấp. Dự án nằm sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các vành đai lớn, kết nối trung tâm Hà Nội trong khoảng 20 phút.

Dự án còn lại là Sunshine Bay Retreat Vung Tau, tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp chuẩn 5 sao gần 20ha tại bờ biển Chí Linh (Vũng Tàu), bao gồm khoảng 8.000 căn hộ và nhiều tiện ích.