Xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án hành hạ, xâm hại trẻ em

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, dù đã có nhiều chỉ đạo nhưng thời gian gần đây các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thực hiện công điện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp.

Trong đó, khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại các cơ sở công lập, tư thục, các tổ chức xã hội… trên địa bàn, kịp thời phát hiện các nguy cơ xâm hại, bạo lực trẻ em để có biện pháp can thiệp, phòng chống.

Hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng cha, mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ em xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề, liên ngành việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương; xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bé 1 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành gây bức xúc dư luận mới đây (Ảnh minh họa).

Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo công an các địa phương thực hiện tốt quản lý nhân khẩu trên địa bàn, đặc biệt là nhóm trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; trẻ em sống trong các gia đình mắc tệ nạn xã hội, trẻ em làm việc xa gia đình, trẻ em có cha mẹ ly hôn; sớm phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, các đối tượng vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự để có các biện pháp răn đe.

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, internet…. -

Đặc biệt, công an tỉnh phải chỉ đạo cơ quan công an cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm trách nhiệm phối hợp trong giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định Thông tư Liên tịch số 01/2022 giữa VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội: "Cơ quan điều tra có thẩm quyền sau khi thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì thông báo ngay cho cơ quan Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi người bị xâm hại tình dục dưới 18 tuổi cư trú hoặc nơi xảy ra vụ việc xâm hại tình dục biết để phối hợp thực hiện ngay các hoạt động hỗ trợ, bảo vệ người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục theo quy định của pháp luật".

Vĩnh Phúc cũng yêu cầu tòa án, viện kiểm sát phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án có liên quan đến hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả về Sở Lao động- binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.