Vụ nữ sinh viên bỏ con ở cây xăng: "Sao đẻ rồi vứt bỏ con nhiều vậy?"

Đó là một phần nội dung của lá thư đặt trong giỏ nhựa, cạnh bé gái sơ sinh được nhiều người dân phát hiện gần cây xăng trên đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM lúc 4h30 sáng 28/1.

Lá thư người mẹ để lại khi bỏ con gần cây xăng ở TPHCM với nội dung "Em đang là sinh viên..." (Ảnh: CACC).

Những đứa trẻ có "nơi sinh" ở... cây xăng, vệ đường

Đứa trẻ được quấn khăn, đặt trong chiếc giỏ nhựa màu trắng. Trong lá thư, người mẹ trẻ bỏ đi khúc ruột vừa dứt ra của mình để lại thông tin: "Em bé sinh ngày 22/1/2024. Em bé đã được tiêm vắc xin lao và viêm gan B. Xin chân thành cảm ơn!".

Sau khi công an tiếp nhận, cháu bé được kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. Công an phường An Khánh đồng thời kêu gọi mẹ của bé liên hệ để nhận lại con, ra thông báo để mong sớm tìm được mẹ và người thân của bé.

Lời nhắn nhủ và cũng là lời từ biệt của người mẹ với đứa con vừa chào đời làm nhiều người ngậm ngùi, đau xót.

Phía sau người mẹ trẻ bỏ con là câu chuyện hoàn cảnh, nữ sinh viên không đủ điều kiện để nuôi con. Ở những dòng chữ vội vàng, nữ sinh thêm một chút day dứt vớt vát để lại là thông tin ngày sinh tháng đẻ, là mũi vắc xin đầu đời và cả mong mỏi bé có cuộc sống tốt hơn...

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM kèm lá thư của mẹ (Ảnh: CACC).

Bởi vậy, khi đọc lá thư của người mẹ sinh viên không ít người mong mỏi người mẹ quay trở lại đón bé. Bởi ai từng làm mẹ, làm con đều hiểu, một đứa trẻ thật khó để trưởng thành và hạnh phúc khi cuộc đời thiếu hơi mẹ.

Sinh con ra rồi... vứt bỏ là những thông tin xuất hiện nhan nhản hàng ngày, xảy ra ở khắp nơi. Đó không còn là chuyện lạ, hiếm, cá biệt. Các bé được sinh ra trong tình cảnh thảm thương, khi "nơi sinh" có thể là thùng rác, bên vệ đường, nhiều em kiến bu đầy người, bị thả dưới cống nước, nhét giữa khe thường, thậm chí bị liệng đi...

Dư luận cũng đã chứng kiến những sự việc kinh khủng, khó tưởng tượng nhất khi chính người mẹ ra tay tước đi mạng sống đứa trẻ vừa chào đời. Ám ảnh nhất là sự việc nữ sinh ném con mới sinh từ tầng 31 tại chung cư Linh Đàm, Hà Nội mà sau đó người mẹ đã bị khởi tố...

Mới đây, tại TPHCM, thi thể một bé gái sơ sinh nghi bị sát hại được phát hiện trong một túi ni lông thải bỏ từ một khu trọ. Sau đó, mẹ cháu bé là sinh viên năm 4 một trường đại học đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "giết con mới đẻ".

Áp lực vô hình với người mẹ trẻ

"Sao người ta đẻ ra rồi vứt bỏ con nhiều thế chị ơi?" là câu cảm thán đau đớn mà bà Nguyễn Ngọc Mai, chuyên gia tâm lý tại TPHCM nhiều lần nhận được trong quá trình tư vấn giáo dục giới tính.

Tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã nhiều lần được đưa ra cảnh báo như một vấn nạn xã hội. Theo thống kê, trong 2 năm 2016 - 2018 số trẻ bị bỏ rơi lên tới 469.869 trẻ và con số này không ngừng tăng thêm hàng năm.

Trẻ nhỏ bị bỏ rơi được chăm sóc tại một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em, người cao tuổi cơ nhỡ (Ảnh: Hoài Nam).

Theo bà Mai, trong quan hệ tình cảm, quan hệ tình dục dễ dãi hoặc thiếu kiến thức, các cô gái là người phải gánh chịu nhiều hậu quả. Họ là người trực tiếp phải đối mặt với khủng hoảng khi mang thai ngoài ý muốn, chịu áp lực về điều tiếng khi có bầu hoặc có thể bị chính bạn trai, gia đình bỏ rơi, không thừa nhận...

Để rồi, chính họ lại nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình theo cách này hay cách khác như phá thai, sinh xong thì đem vứt hoặc đem cho. Điều này để lại nhiều bi kịch không chỉ với sản phụ mà cả cuộc đời đứa trẻ.

Việc giáo dục kiến thức giới tính, sinh sản, bà Mai nhấn mạnh, cần theo quy trình giúp trẻ hiểu để giữ gìn bản thân, trang bị cách phòng tránh thai an toàn cũng như dấu hiệu mang thai sớm để có hướng xử lý phù hợp nhất.

"Thực tế, nhiều cô gái có thai nhưng không hề biết mình có thai, đến khi thai lớn đành phải đẻ chứ họ không hề có sự chuẩn bị nào cho sự ra đời của một đứa trẻ. Khi hoảng loạn, bế tắc thì chuyện khủng khiếp nào cũng có thể xảy ra", bà Mai nói.

Trong vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ, chuyên gia tình dục học Nguyễn Lan Hải nhấn mạnh, giáo dục giới tính không đơn thuần chỉ là cách phòng tránh thai mà hơn hết là giúp trẻ biết trân trọng mầm sống, trân trọng sự sống, có trách nhiệm với chính thân thể, nhân phẩm của mình.

Các cô gái chịu hậu quả trực tiếp từ việc mang bầu ngoài ý muốn (Ảnh minh họa từ bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu").

Trách nhiệm ở đây trước hết là biết từ chối quan hệ tình dục khi chưa đủ năng lực, từ chối lối sống buông thả; chỉ quan hệ tình dục khi có biện pháp an toàn cũng như sẵn sàng cho những tình huống ngoài ý muốn...

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, trách nhiệm của nhiều nam nhi đang bị quên lãng sau hình ảnh những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi...