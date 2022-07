Vì sao ít lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà?

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII diễn ra chiều 13/7, đại biểu Vi Văn Quý (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) nhận định, tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ thuê nhà cho người lao động còn chậm, số người thụ hưởng chính sách nhân văn này trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn thấp.

Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, toàn tỉnh có khoảng 18.000 người lao động thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, kinh phí dự kiến khoảng 39 tỷ đồng. Tính đến ngày 11/7, các ngành chức năng đã thẩm định hồ sơ 537 người lao động làm việc tại 20 doanh nghiệp, kinh phí 770 triệu đồng. UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 140 lao động, số tiền 191 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An trả lời về nội dung hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn.

Về vấn đề này, ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Nghệ An đã có lý giải cụ thể. Trên cơ sở rà soát thực tế, Sở đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, Sở đã phối hợp Khu kinh tế Đông Nam và các huyện có người lao động đủ điều kiện để hưởng chế độ này.

"Kể cả một người, 2 người chúng tôi cũng đề nghị UBND tỉnh phê duyệt để chi trả", ông Hưng khẳng định.

Theo Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, tiến độ chậm và số lượng người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà thấp là tình trạng chung của cả nước, không chỉ riêng Nghệ An. So với các tỉnh duyên hải miền Trung, Nghệ An đứng thứ 3 trong 14 tỉnh, sau Đà Nẵng và Quảng Nam.

Về nguyên nhân, ông Bùi Văn Hưng chỉ rõ là do có ít hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tiền thuê nhà theo Nghị quyết 08, từ chính người lao động.

Mặt khác, tâm lý của người lao động và người sử dụng lao động chờ đến 3 tháng mới lập hồ sơ đề nghị. Một số doanh nghiệp, đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm hồ sơ chưa có kinh nghiệm, phải làm đi làm lại 2-3 lần mới đạt kết quả.

Một nguyên nhân khác cũng được nhắc tới là sự phối hợp giữa doanh nghiệp, các địa phương và cơ quan chuyên môn chưa tốt.

Hiện mới chỉ có 140 người lao động tại Nghệ An có quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp Khu kinh tế Đông Nam, các huyện, đặc biệt là tổ chức công đoàn các cấp tuyên truyền, phổ biến cụ thể, sát thực hơn để người lao động nắm rõ và triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, giải đáp thắc mắc và giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai.

"Thời gian thực hiện chính sách này chậm nhất là 15/8. Đây là quyền lợi trực tiếp của người lao động và các thủ tục phải bắt nguồn từ chính người lao động. Do đó, người lao động cần khẩn trương làm đơn gửi chủ sử dụng lao động lập danh sách và thông qua cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận liên quan đến hợp đồng lao động. Khi cơ quan bảo hiểm xác nhận xong thì gửi UBND huyện, thành, thị phê duyệt và gửi danh sách đến sở Tài chính. Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ. Tổng thời gian thực hiện thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà là trong vòng 7 ngày", ông Hưng cho hay.