TPHCM dự chi 10.000 tỷ đồng hỗ trợ đợt 3, không phân biệt tạm trú, lưu trú

Dân trí Sau ngày 15/9, TPHCM dự kiến chi 10.000 tỷ đồng hỗ trợ đợt 3 đến từng lao động bị mất việc, giảm thu nhập, khó khăn đang phải giãn cách trên địa bàn, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú...

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ về gói hỗ trợ đợt 3 tại buổi họp báo (Ảnh: Hữu Khoa).

Ưu tiên người chưa nhận hỗ trợ đợt 1, 2

Chiều 13/9, thông tin tại buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin về việc TPHCM dự kiến chi gần 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do giãn cách kéo dài.

Đây là đợt hỗ trợ lần thứ 3, TPHCM triển khai để hỗ trợ người dân kể từ đầu dịch và sẽ hỗ trợ từng người, không áp dụng hỗ trợ theo hộ gia đình như trước đây.

Đợt hỗ trợ này sẽ ưu tiên giải quyết trước cho đối tượng bổ sung phát sinh mới, người lao động đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân.

TPHCM cơ bản đã hỗ trợ xong đợt 1, 2 với kinh phí gần 6.500 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, trong đợt 1 và 2, TP đã chi gần 6.500 tỷ đồng, trong đó có kinh phí vận động xã hội hóa là 1.400 tỷ còn lại ngân sách. Đến nay, cơ bản 2 đợt hỗ trợ đã hoàn thành. Việc TP triển khai hỗ trợ đợt 3 là nỗ lực giúp người dân ổn định đời sống, an tâm ở nhà chống dịch.

"Khi thực hiện giãn cách với thời gian kéo dài, vấn đề an sinh cho người dân rất quan trọng. Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh việc "ai ở đâu ở đó", người dân phải được đảm bảo an sinh, không thiếu ăn thiếu mặc, đáp ứng ngay khi có nhu cầu tiếp cận y tế. Đây là mục tiêu và mệnh lệnh của TPHCM suốt thời gian qua" - ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, ngay từ đầu dịch, TP đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ an sinh cho người dân. Tuy vậy, do thời gian giãn cách kéo dài, số lượng người dân mất việc, mất, giảm thu nhập liên tục gia tăng nên TP đã liên tục bổ sung thêm số lượng và đối tượng hỗ trợ mới rất nhiều so với ban đầu.

"Nguyên nhân việc này là do giãn cách lâu, người khó khăn tăng lên. Đây là sự tăng tự nhiên nhưng cũng có sự nguyên nhân chủ quan từ chính quyền, từ cơ sở khi rà soát thống kê chưa đầy đủ. Đây là khuyết điểm của chúng tôi"- ông Mãi nói.

"Quá trình thực hiện hỗ trợ, ngoài những hạn chế chủ quan là chính quyền cơ sở thống kê không đầy đủ, cũng có một vài hạn chế, lỗi chủ quan khác là trong quá trình thực hiện, làm chậm hoặc làm sai đối tượng. Thành phố, các quận, huyện đã kiểm tra, chấn chỉnh, đôn đốc anh em thực hiện sớm và đã xử lý một số trường hợp vi phạm" - ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Tất cả người dân đang sinh sống ở TPHCM khi bị mất việc, giảm thu nhập, khó khăn đều được nhận hỗ trợ, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú.

Không phân biệt thường trú, tạm trú

Đến nay, TP đang gấp rút rà soát hồ sơ tại 312 phường, xã để chuẩn bị cho gói hỗ trợ lần 3. Chủ trương của TP là không để ai khó khăn bị bỏ sót. Nhưng do danh sách người dân khó khăn rất đông, nên sẽ tốn nhiều thời gian để việc hỗ trợ đúng người, đúng thời điểm.

Danh sách cũng sẽ liên tục được cập nhật khi phát sinh người dân khó khăn. Không thống kê các trường hợp đã về quê hoặc đang sinh sống ở các địa phương khác.

"Nhiều bà con phản ánh sao tôi không nhận được hỗ trợ khi tôi rất khó khăn? Vì sao người giống tôi có, mà tôi không có? Chúng tôi biết bà con muốn sự công bằng nhưng lập danh sách không thể đủ nên sẽ tổng hợp danh sách đó vào gói 3. Bà con sẽ nhận hỗ trợ vào gói 3" - Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Trước đó, thông tin cụ thể về gói hỗ trợ lần 3, Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, gói hỗ trợ đợt 3 sẽ được triển khai sau ngày 15/9. Người được hưởng hỗ trợ không phân biệt người thường trú, tạm trú hay lưu trú.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết TP đang gấp rút triển khai hỗ trợ đợt 3 đến tay người dân (Ảnh Phạm Nguyễn).

"Người dân khó khăn là người mất việc làm, không có thu nhập, bị giãn cách là được hỗ trợ. Không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú. Chính quyền sẽ đến tận nhà từng người dân để lập danh sách. Không chỉ người bị mất thu nhập, người thân như cha mẹ, con cái cũng được hỗ trợ", ông Võ Văn Hoan chia sẻ.

Đối với các trường hợp lưu trú tạm thời, UBND phường, xã, thị trấn sẽ phải lập các tổ công tác đi từng khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, học sinh, sinh viên, xóm nghèo để rà soát, đối chiếu từ danh sách người dân đã đăng ký để lập danh sách.

Danh sách của đợt hỗ trợ lần 3 dự kiến sẽ được tổng hợp để tích hợp vào với phần mềm quản lý dân cư của Bộ Công an. Việc tích hợp được thực hiện theo nguyên tắc: phường, xã hoàn tất danh sách hỗ trợ đến đâu thì gửi cho Sở LĐ-TB&XH đưa lên hệ thống để làm cơ sở tham mưu cho đợt hỗ trợ lần 3 (theo kế hoạch sẽ triển khai hỗ trợ sau 15/9).

Cùng với đó, trong gói hỗ trợ này Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn chủ động thẩm định, phê duyệt để bổ sung vào danh sách các trường hợp phát sinh ngoài danh sách được duyệt để nhanh chóng chi hỗ trợ.

1,8 triệu túi an sinh đã đến tay người dân Ngoài chi hỗ trợ bằng tiền mặt, TP đã triển khai cấp gạo đợt 1 với số lượng 14.100 tấn của Chính phủ cấp đến các xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, 1,8 triệu túi an sinh với đầy đủ nhu yếu phẩm đã được trao đến tay người dân.

Xuân Hinh