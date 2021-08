TPHCM: "Ai ở đâu ở yên đó", 20% số người dân được đi chợ hộ

Dân trí Theo ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM, trong 2 ngày qua, mỗi ngày tổ cung ứng hàng hóa tại các địa phương đi chợ hộ cho 20% số hộ dân có nhu cầu.

20% số hộ dân có nhu cầu được đi chợ hộ

Tại cuộc họp chiều 25/8, ông Hải đã cung cấp về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, trên địa bàn 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức đã có hơn 138.600 hộ dân đăng ký đi chợ hộ.

Các tổ cung ứng hàng hóa linh hoạt đưa ra nhiều gói hàng cho người dân lựa chọn, với giá từ 100.000-500.000 đồng. "Thành phố đánh giá hàng hóa đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu người dân, giá cả siêu thị không biến động mạnh", ông Hải nói.

Người dân tại chung cư Linh Trung, TP Thủ Đức ra nhận gói hàng được đội tình nguyện mua hộ ngày 23/8.

Theo tiến độ thực hiện, các địa phương tiếp tục triển khai đi chợ hộ cho hơn 1.740.000 hộ dân và tổ chức cấp phát cho gần 1.100.000 hộ dân khó khăn đến hết ngày 6/9.

Các combo mua hàng có giá từ 100.000-500.000 đồng cho người dân lựa chọn.

Về giá cả hàng hóa, đại diện Sở Công Thương TP thông tin tình hình hiện nay hệ thống phân phối trực tiếp cung ứng là hệ thống hiện đại, đa số đã tham gia bình ổn thị trường.

"Tất cả là hệ thống lớn, có thương hiệu, nên việc tự ý tăng giá, nâng giá sẽ khó khăn để cạnh tranh với đối thủ. Do đó, giá tăng bất thường là không có", vị này nói.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM, 20% số hộ tại các địa phương được đi chợ hộ.

Chương trình 2 triệu "túi an sinh"

Theo ông Phạm Đức Hải, Trung tâm An sinh TP đã vận động được trên 1.860.000 túi quà an sinh, đã chuyển hơn 492.000 phần quà về các địa phương để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Dự kiến đến 6/9, thành phố sẽ chuyển hết phần còn lại. Cùng với đó, thành phố tiếp tục vận động các nguồn lực để chuẩn bị cho đủ 2 triệu "túi an sinh".

Đến nay, gần 500.000 "túi an sinh" đã được chuyển về các địa phương để hỗ trợ cho người dân khó khăn (Ảnh: Thư Quỳnh).

Ngoài ra, thông qua chương trình SOS của Trung tâm An sinh TP (tổng đài 1022) đã hỗ trợ 1176 phần quà. Trong đó, phản ánh nhiều lần chưa được giải quyết là gần 600 phần quà; qua tổng đài mặt trận và đường dây nóng cũng gần 600 phần (là những tin bà con cần gấp lương thực, thực phẩm).

Riêng những hộ có trẻ nhỏ được hỗ trợ thêm 5 lốc sữa, tổng số gần 1.200 lốc sữa đã được hỗ trợ cho các địa phương.

Về kế hoạch quản lý người lang thang, cơ nhỡ, tính từ 11/7 đến 25/8, thành phố đã tiếp nhận 303 người vào các trung tâm bảo trợ. Cùng trong thời gian này, 127 đối tượng cai nghiện ma túy được đưa vào cơ sở xã hội.

Tính từ 11/7 đến hôm nay (25/8), thành phố đã tiếp nhận 303 người vào các trung tâm bảo trợ.

Tính đến hôm qua, thành phố đã tiêm được gần 5,6 triệu mũi vắc xin Covid-19, trong đó mũi 1 là gần 5.347.000 liều. Người trên 65 tuổi và người có bệnh nền được tiêm vắc xin là hơn 561.000 người.

Quốc Anh