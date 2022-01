Tổ chức "vui Tết cùng công nhân xa quê" cho 100 lao động

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà tới người lao động đón Tết xa quê (Ảnh: T.L).

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chia sẻ và đánh giá cao tinh thần làm việc của các công nhân lao động xa quê, gác lại niềm vui sum họp với gia đình, ở lại đón Tết tại địa phương nơi làm việc, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Điều này cũng phần nào thể hiện trách nhiệm của người lao động đối với gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng.

"Bên cạnh lời chúc mừng năm mới bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc, tôi mong mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, vui xuân bình an, sau Tết trở lại doanh nghiệp an toàn, làm việc hiệu quả, hăng hái thi đua lao động giỏi, …", ông Nguyễn Đình Khang nói.

Tại chương trình, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 100 suất quà (1.250.000 đồng/suất) cho các công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh quyết định ở lại địa phương, đón Tết xa quê.

Ngoài tiền mặt, nhiều phần quà Tết cũng được trao tặng người lao động đón tết xa quê (Ảnh: T.L).

Cùng với những phần quà nhận từ tổ chức công đoàn, công nhân lao động cùng dự chương trình văn nghệ đón xuân mới với các nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long, nhận các phần quà sau những trò chơi hỏi đáp, thưởng thức làn điệu dân ca từ các nghệ sĩ thuộc Đoàn nghệ thuật quan họ Bắc Ninh.

Được biết, dịp Tết Nhâm Dần 2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lựa chọn chủ đề "Tết sum vầy - Xuân bình an" và có kế hoạch từ nhiều tháng trước, nhằm chia sẻ một năm đầy khó khăn tới các đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Theo đó, Tổng LĐLĐ đã dành 2.400 tỷ đồng lo Tết Nguyên đán 2022 cho 8 triệu lao động lao động có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn; cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, thăm hỏi từ nguồn tài chính công đoàn với mức 300 nghìn đồng/người.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân Bình an" cũng được chú trọng tập trung ở cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cấp trên trực tiếp cơ sở), tại các doanh nghiệp, ở nơi có đông đoàn viên công đoàn và người lao động phù hợp với tình hình thực tế.

Các cấp công đoàn cũng tổ chức phương tiện đưa đón hoặc hỗ trợ toàn bộ, một phần vé tàu, xe, máy bay, phương tiện để đưa đoàn viên công đoàn và người lao động có nhu cầu và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng qui định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quê ăn Tết, quay trở lại làm việc đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo và thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.