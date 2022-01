Thưởng Tết Nhâm dần bình quân 6,17 triệu đồng, giảm nhẹ so các năm

Cụ thể, mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của doanh nghiệp bằng 1 tháng lương (6,17 triệu đồng/người), bằng 97% so với thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2021 (6,36 triệu đồng/người), bằng 92,2% so với thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2020 (6,69 triệu đồng/người).

Người lao động có thưởng Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 thấp hơn so với các năm trước (Ảnh Hữu Nghị).

Trong đó, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,59 triệu đồng/người, bằng 96% so với năm 2021 (5,85 triệu đồng/người), bằng 90,7% so với năm 2020 (6,16 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng là 5,92 triệu đồng/người, bằng 98% so với 2021 (6,05 triệu đồng/người), bằng 92,4% so với năm 2020 (6,41 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất, tương ứng 6,66 triệu đồng/người, bằng 95% so với 2021 (6,99 triệu đồng/người), bằng 97,5% so với năm 2020 (6,83 triệu đồng/người). Như vậy, chênh lệch bình quân tiền thưởng tết của doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp dân doanh không quá cao.

Tương tự, mức thưởng Tết dương lịch cũng bị giảm khá mạnh so với các năm trước. Mức thưởng Tết dương lịch 2022, theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, 55,2% doanh nghiệp trong tổng số 41.826 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân là 1,36 triệu đồng/người, chỉ bằng 58% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2021 (2,34 triệu đồng/người).

Riêng Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 1,47 triệu đồng/người, bằng 31% so với 2021 (4,77 triệu đồng/người), bằng 72,8% so với năm 2020 (2,02 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh là 1,16 triệu đồng/người, bằng 54% so với 2021 (2,15 triệu đồng/người), tăng 43,2% so với năm 2020 (0,81 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1,69 triệu đồng/người, bằng 72% so với 2021 (2,33 triệu đồng/người), tăng 92% so với năm 2020 (0,88 triệu đồng/người).

Về tiền lương, theo báo cáo tình hình tiền lương năm 2021 của 60 tỉnh, thành phố về Bộ LĐ-TB&XH, trong 41.339 doanh nghiệp, 3,83 triệu lao động, tiền lương bình quân của người lao động ước đạt 7,84 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với năm 2020 (7,54 triệu đồng/tháng) và tăng 0,9% so với năm 2019 (7,77 triệu đồng/tháng).

Trong đó, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 9,13 triệu đồng/tháng, bằng 100% so với năm 2020 (9,1 triệu đồng/tháng), giảm 2,2% so với năm 2019 (9,34 triệu đồng/tháng).

Doanh nghiệp dân doanh là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 5% so với năm 2020 (7,13 triệu đồng/tháng), tăng 3,4% so với năm 2019 (7,25 triệu đồng/tháng).

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,26 triệu đồng/tháng, tăng 2% so với năm 2020 (8,12 triệu đồng/tháng), và giảm 2,4% so với năm 2019 (8,46 triệu đồng/tháng).