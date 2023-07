Thăm hỏi gia đình liệt sĩ, cán bộ bị thương ở Đắk Lắk

Ngày 14/7, Đoàn công tác Công tỉnh Hà Nam do Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho 6 gia đình liệt sĩ hy sinh và 2 cán bộ công an xã bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và đoàn công tác thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình liệt sĩ Trần Quốc Thắng (Ảnh: Công an Hà Nam).

Đoàn công tác Công an tỉnh Hà Nam cùng chia sẻ với mất mát to lớn, không gì bù đắp được của gia đình những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thân nhân của các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Sự hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ mãi mãi được ghi ơn. Các liệt sĩ là tấm gương sáng, là động lực để cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Hà Nam học tập, noi theo, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn công tác của Công an tỉnh Hà Nam thăm hỏi, động viên cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin bị thương trong làm nhiệm vụ (Ảnh: Công an Hà Nam).

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 2 cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin bị thương trong làm nhiệm vụ. Thay mặt đoàn công tác, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam gửi lời chúc đến các chiến sỹ công an xã sớm bình phục, ổn định sức khỏe, tiếp tục sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.