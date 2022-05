Tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên Công đoàn mồ côi vì Covid-19

Ngày 13/5, ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, đã cùng Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm, tặng Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho 20 cháu là con đoàn viên Công đoàn đã tử vong do dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang trao sổ tiết kiệm cho các em nhỏ có cha hoặc mẹ mất vì Covid-19 (Ảnh: Minh Anh).

Ông Nguyễn Thiện Phú cho biết, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng cũng như mất mát cho rất nhiều gia đình, trong đó có nhiều đoàn viên, người lao động của tỉnh An Giang.

Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thực hiện Chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Liên đoàn Lao động TPHCM (hai địa phương có đông người lao động của tỉnh An Giang) để rà soát, xác minh, kịp thời hỗ trợ đối với trẻ em là con đoàn viên Công đoàn tử vong do dịch Covid -19 đã chuyển địa điểm cư trú.

Theo đó, trong đợt này, toàn tỉnh An Giang có 20 trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi, là con đoàn viên công đoàn tử vong do mắc Covid-19 được tặng sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam trong đó có 4 em không may mất cả cha lẫn mẹ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành quyết định hỗ trợ trẻ em mồ côi là con của đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19 theo hình thức sổ tiết kiệm, với mức cao nhất là 20 triệu đồng/em.

Ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đến thăm và tặng quà cho các công nhân khó khăn, tham gia Chương trình ""1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo..." (Ảnh: Minh Anh).

Chương trình là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức công đoàn trước những đau thương, mất mát của gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cũng đến thăm và làm việc với 36 doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh về các giải pháp hỗ trợ Công đoàn cơ sở triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19", cũng như thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và các hoạt động Công đoàn.

Tại các nơi đến thăm, Đoàn kết hợp trao tặng quà cho 215 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 125 suất trị giá 1 triệu đồng/suất; 90 suất trị giá 500.000 đồng/suất).