Sắp xếp nơi ở mới để 230 hộ dân rời khu vực nguy cơ thiên tai

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, thực hiện quyết định 590 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023 tỉnh Lào Cai dự kiến sắp xếp, đưa 230 hộ khỏi vùng thiên tai nguy hiểm và vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ di chuyển 13 tỷ đồng.

Trong đó sắp xếp dân cư vùng biên giới là 2 hộ, vùng thiên tai 201 hộ và vùng đặc biệt khó khăn 27 hộ.

Sắp xếp tập trung 59 hộ, xen ghép 153 hộ, ổn định tại chỗ 18 hộ.

Mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất ở khu dân cư tập trung và xen ghép thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, mức hỗ trợ di chuyển xen ghép là 80 triệu đồng/hộ đối với nhóm I; 60 triệu đồng/hộ đối với nhóm II, hỗ trợ di chuyển 15 triệu đồng/hộ sắp xếp tập trung và hỗ trợ ổn định tại chỗ với mức 20 triệu đồng/hộ.

230 hộ dân ở khu vực nguy cơ thiên tai nguy hiểm và vùng đặc biệt khó khăn sẽ được di dời tới nơi ở mới trong năm 2023 (Ảnh Phạm Ngọc Triển)

Trong năm 2023, tỉnh Lào Cai cũng thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, bố trí dân cư, trong đó thực hiện 4 dự án sắp xếp dân cư tập trung, gồm 1 dự án chuyển tiếp; 3 dự án khởi công mới, để phục vụ bố trí sắp xếp 195 hộ trong vùng thiên tai nguy hiểm với tổng nhu cầu kinh phí năm 2023 là 61,5 tỷ đồng.

Việc bố trí, sắp xếp ổn định dân cư nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm cụ thể hóa đề án của Tỉnh ủy về "phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới" và nhu cầu sắp xếp, ổn định dân cư theo Quyết định 590 của Thủ tướng Chính phủ.

Bố trí ổn định dân cư tập trung, có trọng điểm, đảm bảo kết cấu hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất để người dân đến nơi ở mới có điều kiện sống ổn định lâu dài; hướng tới hình thành các điểm dân cư đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; phù hợp với phong tục, tập quán văn hóa của từng dân tộc.

Thực hiện bố trí ổn định dân cư tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, rừng đặc dụng, nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.