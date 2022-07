Quảng Nam truy điệu liệt sĩ được đưa từ Nghệ An về quê an táng

Sáng 19/7, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, chính quyền TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam sáng 19/7 (Ảnh: UBND TP Tam Kỳ).

Liệt sĩ Nguyễn Đình Trung (SN 1928, nguyên quán xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) nhập ngũ ngày 10/5/1950, hy sinh ngày 22/6/1954 tại đơn vị bộ đội chủ lực Quân khu 5.

Đến năm 1997, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung được hội đồng hương miền Nam tại TP Vinh (Nghệ An) tìm kiếm, quy tập, chôn cất tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Nay theo nguyện vọng của gia đình và thân nhân, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức cất bốc, bàn giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam để an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam.

Đông đảo cán bộ, người dân và thân nhân đến viếng hương liệt sĩ Nguyễn Đình Trung (Ảnh: UBND TP Tam Kỳ).

Trong những tháng năm gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với lớp lớp thanh niên, chàng thanh niên Nguyễn Đình Trung (còn có tên khác là Bốn Trình) đã hăng hái xung phong lên đường làm nhiệm vụ, cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam sáng nay 19/7, ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch TP Tam Kỳ - khẳng định Đảng và nhân dân luôn vô cùng tự hào và biết ơn vô hạn các bậc anh hùng liệt sĩ, các thế hệ tiền bối cha anh và lớp lớp các chiến sĩ cách mạng đã hi sinh thân mình để giành và giữ độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, dân chủ cho nhân dân.

Nơi an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam (Ảnh: UBND TP Tam Kỳ).

"Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP Tam Kỳ hôm nay luôn tạc dạ, ghi lòng công lao to lớn của liệt sĩ Nguyễn Đình Trung. Xin được kính cẩn nghiêng mình dâng những vòng hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm, bày tỏ lòng tri ân đến liệt sỹ - người đã dâng hiến tất cả những ước mơ, những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ để cho đất nước được độc lập, tự do, cho nhân dân có điều kiện xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc", đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương quê hương liệt sĩ Nguyễn Đình Trung bày tỏ.

Phó Chủ tịch TP Tam Kỳ khẳng định, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ trân trọng cảm ơn việc làm cao cả, đầy tính nhân văn của các ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đã cùng chung ý chí làm hết sức mình trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa" với mong muốn thực hiện nguyện vọng của gia đình và thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đình Trung.

"Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ thấu hiểu sâu sắc đạo lý, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc", đại diện chính quyền TP Tam Kỳ chia sẻ.