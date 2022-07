4 cán bộ miền Nam tập kết được hồi hương sau 50 năm "nằm lại" đất Bắc

Ngày 18/7, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An phối hợp chính quyền địa phương và thân nhân đã tổ chức cất bốc, tiễn đưa hài cốt 4 liệt sĩ là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, hi sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An về quê hương an táng.

Thượng tá Hoàng Quốc Hùng - Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An cùng thành viên đoàn công tác dâng hương hoa tại phần mộ liệt sĩ Biên Văn Thành trước khi cất bốc hài cốt (Ảnh: Trọng Kiên).

Các liệt sĩ được cất bốc, đưa về quê hương an táng lần này gồm: Liệt sĩ Nguyễn Đình Trung (SN 1928, nguyên quán xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng), nhập ngũ tháng 5/1950, chức vụ Tiểu đội phó, đơn vị Liên khu 5, hy sinh ngày 22/6/1954.

Liệt sĩ Biên Văn Thành (SN 1934, nguyên quán xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), nhập ngũ tháng 10/1953, là công nhân nhà máy gỗ tại thành phố Vinh, hy sinh ngày 28/5/1966.

Đưa hài cốt cán bộ miền Nam tập kết về quê hương an táng (Video: T.Kiên)

Liệt sĩ Võ Khi (SN 1930, nguyên quán xã Bình Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) nhập ngũ năm 1954, chức vụ Tiểu đội trưởng, đơn vị Quân khu 5, hy sinh ngày 21/10/1961.

Cả 3 liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Liệt sĩ Lý Xểnh (SN 1930, nguyên quán xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Nghĩa Bình, nay là tỉnh Quảng Ngãi) nhập ngũ năm 1950, chức vụ Tiểu đội trưởng, đơn vị Trung đoàn 108. Liệt sĩ Lý Xểnh hy sinh ngày 27/7/1970 và được an táng tại địa bàn khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Ông Võ Văn Nhiến (áo trắng, góc trái phía trên) xúc động khi tìm thấy và đưa hài cốt liệt sĩ Võ Khi về với quê hương sau 61 năm nằm lại nơi đất Bắc (Ảnh: Trọng Kiên).

Việc cất bốc, bàn giao và tiễn đưa các liệt sĩ về với quê hương không chỉ đáp ứng nguyện vọng của gia đình, thân nhân mà còn là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Ngày 17/7, từ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ông Võ Văn Nhiến - cháu liệt sĩ Võ Khi và người con gái liệt sĩ cùng thân nhân đã có mặt tại thành phố Vinh (Nghệ An) để chuẩn bị cho lễ cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Ông Nhiến xúc động cho biết, mãi năm 1978, gia đình mới nhận được giấy báo tử của ông Võ Khi. Tuy nhiên, do nhiều vấn đề nên trong giấy báo tử ghi ông hi sinh ở tỉnh Thanh Hóa. Gia đình đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm khắp các nghĩa trang ở Thanh Hóa nhưng không có kết quả.

Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An cùng thân nhân liệt sĩ Võ Khi di chuyển hài cốt lên xe, chuẩn bị đưa về quê (Ảnh: Trọng Kiên).

"Khi chúng tôi nghĩ đã không còn hi vọng thì thông qua sự hỗ trợ của Quân khu 4 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, gia đình mới biết bác tôi - liệt sĩ Võ Khi, được an táng tại nghĩa trang cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết, thuộc địa bàn phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Phải nói là hết sức xúc động, bởi 61 năm qua, phần mộ của bác tôi được chăm sóc, hương khói chu đáo.

Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn sự chăm lo, quan tâm hết sức chu đáo, có trách nhiệm của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, không chỉ đối với phần mộ của bác tôi mà đối với tất cả liệt sĩ là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Nay nguyện vọng của gia đình là tìm được và đón bác về với quê hương, với họ hàng thân thuộc đã trở thành hiện thực...", ông Nhiến rưng rưng.

Sau khi hoàn thành nghi lễ cất bốc, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An bàn giao hài cốt 4 liệt sĩ cho Ban chỉ đạo 515 các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên để di chuyển, đưa về quê hương an táng.