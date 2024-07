Phó trưởng Công an phường hy sinh được truy tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc

Chiều 24/7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba đến thân nhân Trung tá Trần Duy Hùng, nguyên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế.

Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thừa ủy quyền Chủ tịch nước, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tới thân nhân gia đình Trung tá Hùng.

Đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đến thân nhân Trung tá Trần Duy Hùng (Ảnh: Đình Hoàng).

Như Dân trí đã thông tin, chiều tối 12/1, Trung tá Trần Duy Hùng cùng tổ công tác Công an phường Thủy Vân khống chế đối tượng Nguyễn Tấn Sang (25 tuổi) có biểu hiện bệnh lý loạn thần, thường xuyên chặn xe, gây rối trật tự công cộng, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân đi qua đường.

Quá trình áp sát khống chế đối tượng, Trung tá Trần Duy Hùng bị Sang đâm nhiều nhát.

Do vết thương quá nặng, Trung tá Trần Duy Hùng đã hy sinh.

Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Trần Duy Hùng khi đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Đại tá Hoàng Văn Thành, Bộ Công an đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ gửi Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội đề nghị nhà nước công nhận liệt sỹ đối với Trung tá Trần Duy Hùng.