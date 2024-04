Nữ nhân viên công sở hoảng sợ khi bị trưởng phòng "cưỡng hôn" giữa đường

"Cưỡng hôn" theo đúng nghĩa đen

Cách đây 1 tuần, Tuệ Lâm (25, ở Hà Nội) vui mừng nhận tin trúng tuyển cả 2 công ty trong cùng một thời điểm. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cô chọn làm nhân viên phòng hành chính, nhân sự, mảng lương và phúc lợi.

Bước chân vào công ty, nữ nhân viên trẻ mừng thầm trong bụng khi làm việc với trưởng phòng 9x trẻ trung, nhiệt huyết. Chính vì vậy, trong tháng đầu tiên thử việc, Tuệ Lâm tự hứa nỗ lực hết sức để được nhận vào làm chính thức.

Tuy nhiên, trong tuần đầu tiên, cô gái phải xin nghỉ 2 ngày vì ốm nặng. Trong thời gian này, cô liên tục được người quản lý trao đổi công việc, hỏi thăm tình hình sức khỏe.

Cảm động về một người quản lý tận tình, Tuệ Lâm mong muốn gắn bó lâu dài với công ty và coi nam trưởng phòng là người tin cậy, có thể giúp cô học hỏi kiến thức, kinh nghiệm khi làm nghề.

Tuệ Lâm bất ngờ bị đồng nghiệp cưỡng hôn trên phố (Ảnh minh họa: AI).

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi bữa tiệc liên hoan vào thứ bảy tuần trước kết thúc. Tàn tiệc lúc 18h, nam trưởng phòng này ngỏ ý nhờ Tuệ Lâm đưa về vì không có phương tiện di chuyển.

Dù miễn cưỡng, song Tuệ Lâm nghĩ rằng người này luôn giúp đỡ tận tình, từ chối cũng bất tiện nên cô gật đầu.

"Sau đó, tôi chở người quản lý về đoạn Ngã Tư Sở. Dừng xe ở đầu đường, tôi vẫn ngồi trên xe máy, trưởng phòng đứng ở đầu xe nói chuyện một lúc về công việc, kế hoạch sắp tới", Tuệ Lâm kể.

Sau đó, người đàn ông này bất ngờ hỏi thăm về tình hình sức khỏe của nữ nhân viên. Anh ta còn đặt tay lên trán, sau đó giữ chặt đầu và hôn Tuệ Lâm rất sâu ngay giữa phố.

Cô gái gen Z quá bất ngờ trước hành động đột ngột này, cố gắng mãi mới đẩy được người quản lý này ra.

"Sau đó, tôi và người này có đôi co với nhau. Trưởng phòng nói do hơi say nên không kiềm chế được bản thân. Còn tôi một mình bỏ về trong trạng thái hoảng sợ", Tuệ Lâm nhớ lại.

Xác định hành động quấy rối

Sau sự việc đột ngột này, trong đầu Tuệ Lâm chỉ có hai chữ "nghỉ việc". Cô không thể chấp nhận được hành động của nam trưởng phòng và thấy khó lòng có thể tiếp tục làm việc chung trong tương lai.

Không chỉ dừng ở đó, người này lại liên tục nhắn tin xin lỗi và giải thích rất nhiều. Song mọi lý lẽ, Tuệ Lâm đều không chấp nhận và cho rằng hành động đó chứng tỏ cô không được tôn trọng.

Thứ hai vừa qua, cô nhắn cho trưởng phòng báo nghỉ việc. Vẫn trong thời gian thử việc, nghỉ việc không cần báo trước, song cô gái này có phần áy náy với tổng giám đốc vì quyết định nghỉ đột ngột này.

"Tôi nghĩ quyết định nghỉ việc của mình là đúng đắn. Nếu tiếp tục làm việc chung, tôi không biết việc gì tồi tệ hơn có thể xảy ra", Tuệ Lâm lo lắng.

May thay, cô vẫn còn thời gian quay sang công ty thứ hai đã trúng tuyển. Sau 2 năm đi làm, cô gái đã nếm trải việc bị chính đồng nghiệp trong công ty quấy rối nơi công cộng.

Quấy rối tình dục nơi công sở ảnh hưởng đến cuộc sống, việc làm (Ảnh minh họa: Pixabay)

Trao đổi về câu chuyện này, TS Hoàng Thị Thu Nhiên, chuyên gia lập trình ngôn ngữ tư duy, hỗ trợ các giải pháp về tâm lý cho biết, hành động của nam trưởng phòng trong sự việc có thể gọi là quấy rối tình dục.

Bà Thu Nhiên cho rằng, trước hành động của người trưởng phòng, phản ứng của nữ nhân viên là đúng đắn. Bên cạnh đó, quyết định dừng công việc tại công ty cũng là cần thiết.

Bởi, trong quá trình tìm việc, ngoài việc nhà tuyển dụng chọn mình thì người lao động cũng cần lựa chọn đơn vị làm việc, người làm việc cùng.

"Sếp ở cấp độ trưởng phòng, rất cần xây dựng hình ảnh mà người này hành động vượt quá giới hạn, không đúng chuẩn mực ứng xử giữa nam và nữ cũng như giữa sếp và nhân viên", bà Thu Nhiên bày tỏ quan điểm.

Kết quả khảo sát về tình trạng quấy rối tại các nhà máy may ở TPHCM và TP Hải Phòng do Tổ chức ActionAid và Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện trước đây cho thấy, phần lớn nạn nhân của quấy rối tình dục nơi làm việc là nữ nhân viên. Tuy nhiên, 20% nạn nhân được xác định có thể là nhân viên nam. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nam giới hay phụ nữ, khi bị quấy rối tình dục đều có thể gặp tổn thương nặng nề, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc. Hành động quấy rối cũng như có thể kéo theo những hậu quả đau lòng khác.

(Tên nhân vật được thay đổi)