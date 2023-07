Nữ nhân viên 16 tuổi bị chủ spa đánh như nô lệ gánh thương tích sao?

Ngày 3/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, thiếu nữ P.T.K.N. (16 tuổi, quê Đồng Tháp), nạn nhân bị chủ spa đánh đập, cắt tóc như nô lệ cho biết, hiện tại sức khỏe đã ổn định nhưng em chưa thể đi làm lại được vì mắt vẫn bầm tím, vết thương trên đầu còn đau.

Theo em N., ngay sau bị đánh đập, hành hung, em đã đến công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và được hướng dẫn về công an phường An Phú và phường Bình Hòa để trình báo vụ việc.

Em N. vẫn ở nhà, chưa thể đi làm lại vì còn đau ở đầu và mắt (Ảnh: Nạn nhân cung cấp).

Sau khi được công an TP Thuận An hướng dẫn, em đã nộp đơn trình báo tại công an phường An Phú, nơi cư trú của chủ tiệm tóc. Phía công an đã nhận đơn và nói em N. về nhà, khi có thông tin sẽ liên lạc.

Về phía công an phường Bình Hòa, nơi nữ nhân viên vị thành niên bị chủ tiệm dùng guốc đánh vào mặt, cán bộ công an cũng nhận đơn trình báo của N. Tại đây, phía công an nhận định thương tích trên đầu em chưa đến 11%.

Em N. bị chủ spa dùng guốc đánh vào mặt tại một quán ăn tại phường Bình Hòa (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngoài ra, N. cho biết thêm, em cũng đã nộp giấy chứng nhận thương tích do Trung tâm Y tế TP Thuận An cấp tại công an TP Thuận An.

Pháp luật về lao động, về trẻ em hiện hành quy định những điều kiện rất chặt chẽ đối với việc sử dụng lao động là người chưa thành niên. Trong đó, ngoài quy định về môi trường, tính chất công việc áp dụng với đối tượng này, luật còn nghiêm cấm những hành vi sử dụng bạo lực, xâm hại đến thân thể, sức khỏe, nhân phẩm với lao động vị thành niên.

Giấy chứng nhận thương tích ghi rõ tình trạng thương tích lúc N. vào viện và ra viện tương tự nhau. Nữ nhân viên 16 tuổi bị sưng, bầm da mi dưới mắt phải, diện tích 3x4cm; vết thương vùng đỉnh trái kích thước 4x0,1cm, đã khâu 3 mũi, sưng nề; xuất huyết kết mạc mắt phải.

"Từ ngày xảy ra vụ việc, sau khi trình báo hiện em chưa nhận được thông báo mời lên công an làm việc, cũng chưa nhận được lời xin lỗi nào từ gia đình chủ spa", N. chia sẻ.

Trước đó, phía chình quyền phường An Phú cũng đã liên lạc với em N. để động viện, thăm hỏi và hỗ trợ em N. nhưng em N. từ chối. Lý do em N. từ chối là do N. sợ bị phía chủ spa biết chỗ ở sẽ đến trả thù. Em N. đang ở nhờ nhà người khác cùng bố mẹ.