Mức lương của quân nhân trước và sau cải cách tiền lương

Bà Vũ Thùy Trang, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe cho biết, hiện nay, mức lương của sĩ quan quân đội đang được tính theo công thức: Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1,8 triệu đồng/tháng.

Bà Trang cho biết, theo quy định tại Thông tư số 41/2023/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ Ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thì tùy thuộc vào từng cấp bậc quân hàm mà hệ số lương sĩ quan quân đội sẽ dao động từ 4,20 đến 10,04.

Kể từ ngày 1/7/2024, cả nước sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Chính sách tiền lương mới sẽ được cải cách theo hướng bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Theo bà Trang, phần 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định về nội dung cải cách như sau:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công), sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Bên cạnh đó, xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Theo Nghị quyết 27, sẽ xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Như vậy, bà Trang cho hay, sau khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 kể từ ngày 1/7/2024, mức lương của lực lượng vũ trang sẽ tính theo hệ thống 03 bảng lương mới như trên; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó, Chính phủ có nhiều chỉ đạo quan trọng liên quan đến cải cách tiền lương.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương.

Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước trước ngày 31/3, đồng thời xác định rõ trách nhiệm từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ trong tháng 5 phải hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.