Mẹ đơn thân bật khóc nhận nhà mới: "Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới"

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cùng chính quyền xã Nghi Kim (thành phố Vinh, Nghệ An) đã tổ chức lễ bàn giao nhà nhân ái cho gia đình chị Võ Thị Hà, 44 tuổi, trú tại xóm 5, Nghi Kim.

Căn nhà cấp 4 rộng 120m2 được xây dựng trên nền đất cũ, thay thế căn nhà cũ nát, xập xệ. Sau hơn 4 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thiện với 1 phòng khách, 3 phòng ngủ và công trình vệ sinh đầy đủ.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An và chính quyền xã Nghi Kim bàn giao căn nhà nhân ái cho gia đình chị Võ Thị Hà (Ảnh: Tuấn Anh).

Tổng kinh phí xây dựng căn nhà trên 400 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghi Kim trao 50 triệu đồng từ nguồn chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, 50 triệu đồng do Thành đoàn TPHCM hỗ trợ, và 50 triệu đồng do chính quyền xã Nghi Kim cùng các tổ chức đoàn thể vận động, quyên góp.

"Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đóng góp toàn bộ vật liệu xây dựng căn nhà, trị giá 150 triệu đồng. Số tiền này trích từ tiền lương của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, với mong muốn hỗ trợ gia đình chị Hà có căn nhà kiên cố, an toàn để yên tâm sinh sống", Đại úy Trần Anh Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông cho biết.

Phần kinh phí xây nhà còn lại do gia đình và người thân chị Hà giúp đỡ.

Căn nhà kiên cố, rộng 120m2, với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng (Ảnh: Tuấn Anh).

Chị Võ Thị Hà một mình nuôi con nhỏ 15 tuổi và mẹ già 77 tuổi. Dù cố gắng lao động và tằn tiện trong chi tiêu, chị Hà cũng chỉ có thể lo ngày 3 bữa cơm cho mẹ già và con trai.

Trước đây, cả gia đình chị Hà sống trong căn nhà cũ nát, xập xệ, chắp vá tứ bề. Mỗi mùa mưa bão, mẹ con, bà cháu phải chạy sang hàng xóm, người thân tá túc vì lo sợ căn nhà không thể trụ vững.

Căn nhà cũ nát, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng của gia đình chị Hà trước kia (Ảnh: Tuấn Anh).

Hôm nay, đứng trong căn nhà khang trang, rộng rãi, được dựng nên bằng tình cảm và sự sẻ chia, chị Hà xúc động bật khóc.

"Có nằm mơ, tôi cũng không bao giờ dám nghĩ mình được sống trong căn nhà to đẹp thế này. Nhiều đêm, tôi còn phải tự cấu vào tay để xem là thật hay mơ", chị Hà xúc động chia sẻ.

Với chị Hà, căn nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là động lực để chị vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống, yên tâm phụng dưỡng mẹ già và chăm lo cho con nhỏ.

Niềm vui của mẹ con chị Hà trong ngày nhận bàn giao nhà nhân ái (Ảnh: Tuấn Anh).

Trong niềm vui lớn, chị Hà gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông và lãnh đạo UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghi Kim đã giúp mẹ con chị hiện thực hóa giấc mơ kéo dài hàng chục năm nay.

Thay mặt lãnh đạo xã, ông Nguyễn Đình Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Kim cảm ơn Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An vì đã đồng hành cùng chính quyền địa phương trong chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, giúp gia đình chị Võ Thị Hà ổn định và yên tâm sinh sống. Nhân dịp này, xã Nghi Kim cũng dành tặng gia đình chị Hà một số vật dụng sinh hoạt.