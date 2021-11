Khóc cười thế giới hẹn hò online

Cả thế giới rộng lớn trở nên bé nhỏ và đầy màu hồng trong đôi mắt của những người đang đắm chìm với lương duyên... trên mạng. Và rồi, những nỗi đau tình ảo giằng xé cả thể xác lẫn tinh thần ập đến.

…Nhờ sự mai mối mát tay của các app hẹn hò, tình yêu thăng hoa và nở rộ, khiến không ít người u mê, mộng ảo về một chuyện tình cổ tích vượt biên giới, xuyên không gian.

Lời hứa từ bên kia biên giới

Trần Thị Trà My (26 tuổi, ngụ Q.5, TP Hồ Chí Minh) là một cô gái xinh đẹp, năng động và đầy ước mơ. My giỏi tiếng Anh, có cơ hội được đi thăm thú nhiều nơi trên thế giới, quen biết nhiều bạn bè. Vốn bản tính hoạt bát, thích những nơi náo nhiệt nên trong thời gian dài phải ở nhà tránh dịch, Trà My cảm thấy phát cuồng. Đúng vào dịp chia tay bạn trai, My càng buồn và cô đơn. Không biết phải làm gì để giải tỏa sự bí bách này, My lên mạng hẹn hò. Mục tiêu của cô là tìm trai Tây, các đối tượng khác cô không quan tâm.

Làm quen chào hỏi được khoảng chục lượt, My cũng gặp đối tượng người Canada giới thiệu tên là Mathis, một CEO trong ngành năng lượng. Những ngày đầu làm quen, cả hai nhắn tin nói chuyện rất khiêm nhường, giữ kẽ. Họ kể cho nhau nghe về tình yêu, sở thích và ước mơ. Điều trùng hợp là My đã tới quê hương của Mathis và Mathis cũng sang Việt Nam du lịch. Cả hai òa lên vui sướng, từ đó mối quan hệ càng khăng khít hơn.

My từng nghe nhiều chuyện tình ảo qua mạng rồi cũng chẳng đi tới đâu nên muốn kiểm tra thật kỹ đối tác. My gọi điện thoại video để xem dung nhan cũng như kiểm chứng cuộc sống, công việc của đối tác. Mỗi lần gọi điện, Mathis đều mặc đồ vest công sở rất lịch lãm và nam tính. Chưa hết, Mathis còn quay cảnh phòng làm việc, tòa nhà công ty rất hoành tráng để chứng thực cho My biết, anh ta đang chân thành với mối quan hệ này.

Tin tưởng vào lời giới thiệu của anh chàng từ bên kia biên giới, My bắt đầu có cảm tình và cởi mở tấm lòng. Mỗi ngày, cả hai hẹn nhau nói chuyện 1 tiếng, sau đó thì nhắn tin, gửi ảnh cho nhau ngắm để đỡ nhớ. My say đắm trong tình yêu với Mathis và mong cho dịch bệnh sớm kết thúc, đường bay quốc tế mở trở lại để đi thăm bạn trai. Nỗi nhớ hình bóng bạn trên mạng găm vào trái tim Trà My.

Hẹn hò được khoảng 2 tháng, Mathis ngỏ lời với Trà My về việc đầu tư vào dự án năng lượng mặt trời của anh ta. Rằng, đây là dự án triển vọng, là tương lai của nhân loại, đầu tư làm ăn vào đây 1 ăn 100 trong một ngày không xa. Trà My hoàn toàn tin tưởng vào dự án do Mathis làm nhưng cô không có tiền. TP Hồ Chí Minh đang dịch bệnh hoành hành, công việc làm ăn bị đình trệ, không thể kiếm đâu ra khoản tiền 50.000 USD để đầu tư. Khi nghe Trà My nói, Mathis vô cùng thông cảm, đã hạ giá đầu tư xuống còn một nửa, tức là 500 triệu tiền Việt Nam. My quanh co mãi, cuối cùng cũng nói thật là hiện nay cô đang ở nhà thuê và đang thất nghiệp.

Mathis tỏ ra thất vọng, chán chường, tặc lưỡi rời khỏi phòng chat. Anh ta mất hút kể từ đó, bỏ mặc cho Trà My điên cuồng, đau khổ chờ đợi tin nhắn hồi âm. Trong lòng Trà My đã yêu anh ta và gửi gắm bao nhiêu dự định, mơ tưởng về một ngày chàng về rước nàng sang Canada đoàn tụ như lời hứa ngọt ngào lúc mới quen của Mathis. Cô mơ tưởng về lòng chân thành, về tình cảm mà chàng trai kia dành cho mình trong hơn 2 tháng chìm trong biển cả tình yêu.

Hóa ra, Mathis cũng là kẻ "đào mỏ" như bao gã trai khác thực hiện qua hẹn hò online. Nhưng, Trà My cũng chẳng cao thượng gì, cô luôn nghĩ đang dẫn dụ được anh chàng ngoại quốc giàu có, đẹp trai sẽ sang Việt Nam rước cô về bên kia làm bà chủ, sống cuộc đời sang chảnh, giàu có. "Em từng biết có nhiều cô gái Việt lấy được chồng nước ngoài giàu qua app hẹn hò. Đó thực sự là mối tình cổ tích có thật. Chắc em vào vận xui nên mới lỡ làng", Trà My bộc bạch. Hỏi Trà My có tiếp tục quen trai Tây nữa không? Cô khẳng định đầy tự tin: "Mục tiêu của em là xuất ngoại và lấy chồng ngoại. Em vẫn đang tìm kiếm bạn qua app hẹn hò và tin sẽ tìm được một nửa của mình".

Nỗi đau tình ảo

Trà My ngây thơ pha chút mộng tưởng màu hồng trong tình yêu, có lẽ do cô chưa bị mất tiền, chưa sập bẫy lừa đảo. Còn có những người khác đã trở thành nạn nhân, bị lừa tiền và tình đã khiến họ đau khổ, oán hận tột cùng.

Ông Nguyễn Thanh T. (54 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) đăng ký app LITMATCH, AVOVIETNAM và OKCUPID làm quen được một lúc 3 người phụ nữ để tìm hiểu, mong chọn một đối tác sẽ làm bạn đời sau này. Sau khi thăm dò, điều tra về nhan sắc và hoàn cảnh, ông T. quyết định chọn người phụ nữ tên Lan, quê ở Mộc Hóa, Long An.

Lan giới thiệu 42 tuổi, có một đời chồng đã đứt gánh, hiện đang sống một mình và là chủ một cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Trong các câu chuyện, Lan nói nhiều đến triết lý ở đời, đề cao giá trị lương thiện của con người. Nghe những lời Lan nói, ông T. như bị cuốn đi, say đắm theo. Lan hiện đang mắc kẹt tại Thái Lan do dịch bệnh, dự định sẽ về Việt Nam rồi tới TP Hồ Chí Minh đầu tư và phát triển ngành nghề, sau đó mở rộng thị trường sang Lào và Malaysia. Ông T. hoàn toàn ủng hộ, hứa nếu thành đôi sẽ cùng nhau chung lưng gánh vác việc làm ăn trên thương trường. Từ Thái Lan về Việt Nam không mấy khó khăn nên ông T. mong một ngày thật gần sẽ được gặp Lan.

Tuy nhiên, vào cao điểm của dịch bệnh COVID-19, cả Việt Nam và Thái Lan đều rất căng thẳng. TP Hồ Chí Minh phải phong tỏa, giãn cách nghiêm ngặt khiến cuộc tương phùng cứ kéo dài ra. Trong thời gian này, Lan tự nhiên vắng bóng trên app mất 3 ngày khiến ông T. lo lắng, gọi điện đến cháy máy. Rồi sang ngày thứ tư, Lan xuất hiện mếu máo khóc lóc, nói là vừa bị hủy mấy hợp đồng đi Lào, lỗ cả trăm triệu đồng. Ông T. thương cảm, an ủi, động viên rất nhiều. Lan nắm được tâm lý bèn tấn công dồn dập khiến ông T. phải chuyển cho Lan 50 triệu đồng, phụ cô trang trải nợ nần. Lan xuất hiện tươi như hoa, lại mơn trớn, vuốt ve, hứa với ông T. về tương lai hai chúng ta.

Một tuần sau, Lan tiếp tục ngỏ lời mượn ông T. thêm 50 triệu nữa để đặt cọc nhập hàng cho hợp đồng mới ký. Ông T. có cửa hàng bán đồ điện tử nhưng dịch bệnh phải đóng cửa, không có thu nhập, không thể có số tiền lớn như vậy cho Lan vay được. Người phụ nữ chạnh lòng, tỏ vẻ thương ông T. nên hạ xuống còn 30 triệu, rồi 20 triệu, cuối cùng Lan chốt lại 10 triệu hỏi ông T. có không. Ông T. vun vén, bóp bụng chuyển cho Lan, vì vẫn mang rất nhiều hy vọng về người phụ nữ tương lai của đời mình. Ông T. nghĩ: "Người ta lừa tiền trăm triệu chứ ai lừa mấy chục triệu như vậy. Huống hồ, sau này mình còn gặp mặt qua lại lâu dài".

Sau khi nhận 10 triệu, Lan nhạt dần, nhắn tin cũng ít hơn và đặc biệt không muốn nghe điện thoại của ông T. nữa. Lan viện lý do tập trung vào làm hàng cho hợp đồng sắp tới. Cuối tháng 9, Lan thông báo cho ông T. là đi qua Lào một thời gian giao hàng và tìm hiểu thị trường, hẹn sang giữa tháng 10 trở về sẽ lên thẳng TP Hồ Chí Minh gặp ông bàn chuyện tương lai.

Sau tin nhắn, Lan thoát ra khỏi app và điện thoại cũng không liên lạc được. Ông T. hụt hẫng nhưng vẫn hy vọng và tin vào lời hứa của Lan. Cho đến nay đã hơn một tháng mà Lan đi công tác vẫn chưa về, khiến ông ấm ức, tức giận mà không biết bày tỏ cùng ai. Nhiều đêm nhớ Lan, ông T. tự hỏi: "Liệu mình có bị lừa không? Giờ mà làm bung bét ra thì thật là ê chề và xấu hổ, làm sao dám nhìn mặt hai con". Mang suy nghĩ ấy trong lòng, ông T. đang phải sống những ngày đầy buồn khổ, khi vừa yêu lại vừa hận người phụ nữ chưa một lần gặp mặt.

Lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò nở rộ trong thời gian gần đây, đặc biệt là thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19. Những trường hợp chuyển tiền cho đối tác quen qua app hẹn hò như kiểu ông T. rất phổ biến trên khắp thế giới, có người mất tiền tỷ. Trước vấn nạn lừa đảo mới này, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã gửi đi cảnh báo đến toàn bộ 194 quốc gia thành viên (bao gồm cả Việt Nam) về hình thức lừa đảo mới thông qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

Theo đó, những kẻ lừa đảo sẽ tham gia vào các ứng dụng hẹn hò trực tuyến được nhiều người sử dụng như Tinder, Bumble... và tạo các tài khoản với thông tin giả mạo. Những kẻ này sẽ tìm cách làm quen với "nạn nhân tiềm năng" và dụ dỗ họ vào một kế hoạch gian lận tinh vi.

Sau một thời gian kết bạn trên các ứng dụng hẹn hò và khi mức độ tin tưởng đã tăng lên, những kẻ lừa đảo sẽ chuyển cuộc trò chuyện sang đề tài chính, khuyến khích nạn nhân tham gia vào một liên doanh tài chính hoặc các khoản đầu tư đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, tất cả đều là một màn kịch do những kẻ lừa đảo tạo ra và không hề có một dự án đầu tư nào.

Một khi nạn nhân chấp nhận chi tiền cho các "khoản đầu tư", những kẻ lừa đảo sẽ lấy hết số tiền đó và biến mất hoàn toàn, cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

Hình thức lừa đảo này xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới nên khuyến cáo người dùng trên toàn cầu tuyệt đối không chi tiền cho những người mà mình không biết hoặc chưa từng gặp trực tiếp, ngay cả khi đứng trước cơ hội nhận được lợi nhuận lớn nhờ vào các khoản đầu tư hấp dẫn hoặc trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.

Theo Ngọc Hoa

Công an nhân dân