Kẻ chuyên sàm sỡ phụ nữ trên phố có thể bị khép tội "dâm ô trẻ em"

Ngày 8/6, thông tin từ Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), đơn vị này đã bắt được đối tượng có hành vi sàm sỡ phụ nữ ngay trên đường phố.

Đối tượng liên quan đến vụ việc là Vũ M.C. (SN 1990), trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, làm nghề tự do. Xe máy đối tượng sử dụng để gây ra vụ việc mang biển kiểm soát 30P4-7813.

Đối tượng C. (áo xám) bị bắt sau khi gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ phụ nữ tại Quảng Bình.

Quá trình đấu tranh, đối tượng C. khai nhận một mình đi xe máy từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Đến Quảng Bình, C. đã thực hiện khoảng 10 vụ dâm ô, sàm sỡ tại các địa bàn thành Phố Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch...

Thủ đoạn của đối tượng là đi xe máy trên đường, khi thấy những cô gái trẻ đẹp chạy xe trên phố thì đuổi theo trêu chọc, ép xe và dùng tay sàm sỡ.

Chiếc xe máy mà C. sử dụng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ thêm các hành vi của đối tượng C. Công an cũng cho biết, nếu quá trình xác minh xác định có nạn nhânKẻ dưới 16 tuổi thì C. sẽ bị khép vào tội "dâm ô trẻ em" và sẽ bị khởi tố.

Trước đó, dư luận tại Quảng Bình đã xôn xao về một đoạn clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, từ phía sau vượt lên thực hiện hành vi sàm sỡ, quấy rối một phụ nữ đi xe máy lưu thông cùng chiều.

Đối tượng biến thái sàm sỡ phụ nữ trên phố

Hành động của kẻ biến thái khiến người phụ nữ hoảng loạn, đưa tay cuống quýt gạt và loạng choạng, suýt ngã. Sự việc được xác định xảy ra trên đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới vào tối 3/6.

Sau khi nắm được thông tin, cơ quan công an tại Quảng Bình đã nhanh chóng vào cuộc, truy xét đối tượng gây ra vụ việc nói trên.