Hơn 3 tháng Công an Đắk Lắk đã khởi công trên 1.150 căn nhà cho hộ nghèo

Ngày 19/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh trật tự tại tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, các tổ chức phản động người Việt, Fulro lưu vong tiếp tục duy trì liên kết, móc nối vào bên trong để phát triển lực lượng, tuyên truyền, xuyên tạc chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, chia rẽ dân tộc, kích động tư tưởng ly khai, tự trị.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao đổi về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay ( Ảnh: Thúy Diễm).

Tình trạng người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép tiếp tục xảy ra ở một số địa bàn.

Trên toàn tỉnh xảy ra trên 480 vụ tội phạm xâm phạm an ninh trật tự; phát hiện, điều tra 295 vụ vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phát hiện, điều tra 295 vụ; 220, vi phạm pháp luật về môi trường đã phát hiện; 169 vụ án liên quan đến tội phạm ma túy…

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao trên 710 căn nhà cho các hộ dân nghèo, gia đình chính sách, đồng bào thiểu số khó khăn về nhà ở (Ảnh: Thúy Diễm).

Để công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc phương châm hành động "Xây dựng Công an tỉnh Đắk Lắk thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" và 3 giải pháp trọng tâm, đột phá năm 2024.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết, đề án xây dựng 1.200 nhà ở hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được triển khai khẩn trương. Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi công được 1.156 căn nhà (717 căn nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đang xây dựng 439 căn nhà).

Tổng kinh phí đề án 96 tỷ đồng, tương ứng 80 triệu đồng/căn và theo kế hoạch đến tháng 10 năm nay sẽ hoàn thành hết 1.200 căn.

"Đề án xây dựng 1.200 căn nhà góp phần cùng toàn xã hội xóa đói, giảm nghèo, sẻ chia khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nhân dân yên tâm làm ăn, đoàn kết xây dựng kinh tế và bảo vệ an ninh trật tự", Thiếu tướng Lê Vinh Quy chia sẻ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk tặng hoa các phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngoài ra, trong thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh. Đặc biệt, trong công tác đảm bảo an ninh dân tộc.

Công an tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng. Trong đó, có phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ khủng bố ngày 11/6...