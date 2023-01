Hơn 130 tỷ đồng lo Tết cho người nghèo

Tối 3/1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề "Tết ấm - Nghĩa đồng bào".

Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của Nghệ An đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, toàn tỉnh Nghệ An đã huy động được 615 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình.

Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình Tết vì người nghèo, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được hơn 589 tỷ đồng chăm lo cho hàng trăm ngàn hộ nghèo. Riêng Tết Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh huy động hơn 126 tỷ đồng, tặng quà cho hơn 66.000 hộ nghèo, hơn 120.000 hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, những kết quả đạt được khẳng định truyền thống đạo lý tốt đẹp "thương người như thể thương thân", trọng nghĩa tình dẫu cuộc sống còn khó khăn của người dân xứ Nghệ.

Các đơn vị ủng hộ Tết vì người nghèo Nghệ An năm 2023.

"Tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân và các khán giả đang xem truyền hình tiếp tục phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách", đồng tâm, hiệp lực giúp đỡ người nghèo, người yếu thế với tinh thần "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu.

Ông Nguyễn Đức Trung cho rằng, bằng giá trị nhân văn của cuộc sống, "trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương", mỗi món quà dù ít, dù nhiều sẽ góp phần giúp người nghèo ai cũng có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ấm nghĩa đồng bào, an vui, lành mạnh và đong đầy yêu thương.

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 đón nhận Bằng khen của tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hoạt động hết sức ý nghĩa và lan tỏa tình yêu thương của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân, những người con xứ Nghệ xa quê đồng sức, đồng lòng, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho các hoạt động an sinh xã hội nói chung và hỗ trợ người nghèo nói riêng trong suốt thời gian qua.

Cũng dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã đấu giá bức thư pháp chữ "Nghĩa". Doanh nhân Trần Thị Toàn là người đấu giá thành công, mua bức tranh với giá 1 tỷ đồng.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao bức thư pháp đấu giá cho doanh nhân Trần Thị Toàn.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, vẫn còn một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, những người mắc bệnh hiểm nghèo, người yếu thế… đời sống còn nhiều khó khăn.

Đến nay, theo chuẩn nghèo mới, toàn tỉnh Nghệ An còn hơn 55.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,4%; trên 53.500 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,2%, đang rất cần sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội. Đặc biệt, đợt lũ lụt lịch sử tháng 10/2022 làm cho người dân miền núi Nghệ An gặp muôn vàn khó khăn.

Tháng 10/2022, huyện nghèo Kỳ Sơn bị lũ lụt tàn phá. Đến nay, sau hơn 2 tháng, bản làng vẫn còn ngổn ngang. Chính quyền các cấp đang nỗ lực lo cho người dân địa phương một cái Tết ấm áp tình người.

Ban Tổ chức chương trình cho biết, tính đến ngày 4/1, số tiền mà các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm... đã và đăng ký ủng hộ "Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 hơn 131,8 tỷ đồng.