Hỗ trợ vé tàu cho công nhân về quê ăn Tết Nguyên đán 2024

Ngày 12/10, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn (CP VTĐS SG) tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch chạy tàu và công tác phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024; kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Tại họp báo, Giám đốc công ty CP VTĐS SG ông Thái Văn Truyền cho biết, công ty đang phối hợp với Công đoàn các khu chế xuất TPHCM và Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương bàn hướng tạo điều kiện, hỗ trợ công nhân, người lao động về quê ăn Tết Nguyên đán 2024.

Kế hoạch chạy tàu và công tác phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024 được thông tin trong sáng 12/10 (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Năm ngoái, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị triển khai 9.000 vé cho công nhân, người lao động. Đối với dịp Tết Nguyên đán 2024, tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị vẫn đang tập hợp danh sách", ông Truyền nói.

Giám đốc công ty thông tin thêm, lịch chạy tàu Tết Nguyên đán được tính từ ngày 26/1 đến ngày 26/2/2024 (tức từ ngày 16 tháng Chạp đến ngày 17 tháng Giêng).

Dự kiến, công ty sẽ triển khai khoảng 390 chuyến, tương đương với 200.000 chỗ cho các chuyến từ chiều TPHCM đi Hà Nội (10 ngày trước Tết) và Hà Nội đi TPHCM (15 ngày sau Tết).

"Thực tế, nhu cầu đi lại của người dân cao nên số lượng vé bán ra có thể lên đến 300.000 lượt vé", ông Truyền cho hay.

So với tháng 10 năm ngoái, giá nguyên liệu tăng 6,5%. Vì vậy, căn cứ diễn biến theo thị trường, giá vé dịp Tết Nguyên đán 2024 dự kiến tăng 1-4% so với ngày thường, tùy chặng và loại tàu ở chiều cao điểm. Riêng các vé được bán trong các ngày thấp điểm sẽ giảm 1-8% so với năm ngoái.

Giá vé sẽ dao động từ 1.950.000 - 2.950.000 đồng trong ngày cao điểm dịp Tết. Trong đó, vé phụ có giá 80% so với vé thường.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại cao, mỗi ngày sẽ có 4 đôi tàu hoạt động từ TPHCM đi Hà Nội và ngược lại.

Trong thời gian nghỉ Tết (ngày 9/2-12/2/2024), công ty còn triển khai thêm một số đôi tàu đi hai chiều từ TPHCM đến Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Nha Trang,… Vào các ngày cao điểm, đơn vị sẽ mở bán ghế phụ, gồm 10 ghế ở toa ghế ngồi cứng và 7 ghế ở các toa khác.

Giám đốc công ty CP VTĐS SG ông Thái Văn Truyền phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Công ty sẽ triển khai các biện pháp an ninh để tránh tình trạng vé giả, không hợp lệ. Người dân không nên mua vé chợ đen mà hãy mua trực tiếp tại các địa chỉ website, nhà ga của công ty", ông Truyền nói.

Đơn vị sẽ bắt đầu nhận đăng ký vé đối với khách mua tập thể từ 14h ngày 30/9 đến ngày 14/10 và bán vé từ ngày 15/10. Đối với vé cá nhân, từ 8h ngày 20/10, mỗi hành khách chỉ được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và tương tự ở chiều về.

Đáng chú ý, công ty sẽ triển khai chính sách giảm giá đối với các đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày 8/4/2024 (tức ngày 29/12 âm lịch) và đi từ 1.000km trở lên; vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi; tập thể mua vé từ 10 người trở lên trong thời gian 26-31/1/2024 (tàu số chẵn), 19-26/2/2024 (tàu số lẻ); hướng dẫn viên du lịch; sinh viên hoặc học sinh đi thi, nhập học và thân nhân đi cùng; các đối tượng trong chương trình giảm giá thường xuyên.

"Ngoài ra, công ty sẽ thí điểm, triển khai bán hàng qua ứng dụng trực tuyến, giúp hành khách đặt thức ăn, nước uống và sử dụng các loại dịch vụ khác ngay trên tàu", ông Truyền thông tin.