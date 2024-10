Hành hung cháu nội, người đàn ông bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 17/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hồ Hoàng Ngọc - Trưởng Công an xã Bình An, huyện Thăng Bình - cho biết, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.D. (SN 1954, trú thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, ông D. đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, sử dụng công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình.

Hành hung cháu nội, người đàn ông bị xử phạt 15 triệu đồng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quảng Nam).

Với hành vi vi phạm của mình, ông D. bị xử phạt hành chính số tiền 15 triệu đồng.

Ông Hồ Hoàng Ngọc - Trưởng Công an xã Bình An - cho biết, ông D. có hành vi hành hung cháu nội mình tên N.N.Y.N. (SN 2009).

Sau khi tiếp nhận thông tin báo cáo, Công an xã Bình An đã lập hồ sơ báo cáo lên UBND huyện và Công an huyện Thăng Bình đề xuất hình thức xử phạt.