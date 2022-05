Hàng triệu lao động có nguy cơ bị mất quyền lợi về BHTN, BNN

Hàng triệu lao động có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp mỗi năm.

Vừa qua, tại hội thảo "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn - vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19" do Sở LĐ-TB&XH TPHCM tổ chức, các chuyên gia cảnh báo, nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến sức khỏe lâu dài của người lao động. Có những doanh nghiệp tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động chỉ mang tính đối phó.

Theo đại diện Phân viện Khoa học An toàn - Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam, nhiều lao động cũng không muốn được khám để phát hiện bệnh nghề nghiệp vì sợ bị bệnh, sợ bị cho nghỉ việc. Do đó, số lượng người lao động được thăm khám bệnh nghề nghiệp còn khá thấp.

Mỗi năm, toàn quốc chỉ có khoảng 200.000 - 300.000 lao động trong tổng số gần 60 triệu lao động được thăm khám bệnh nghề nghiệp. Trong khi đó, hàng triệu lao động có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.

Việc quan tâm đến sức khỏe lâu dài của người lao động sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động.

Nêu ý kiến ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Ngọc Thảo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé khẳng định, 100% người lao động tại doanh nghiệp được khám sức khỏe định kỳ và huấn luyện về an toàn lao động. Người lao động làm việc ở các dây chuyền có nguy cơ cao đều được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động. Những năm qua, công ty luôn thực hiện tốt quy định liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho người lao động.

Chia sẻ về giải pháp nâng cao sức khỏe lâu dài cho người lao động, TS Nguyễn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn - Vệ sinh lao động TPHCM, các doanh nghiệp cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về an toàn - vệ sinh lao động để giảm thiểu tai nạn lao động.

Việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất lao động mà còn giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, kéo giảm tỉ lệ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.