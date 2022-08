Hai phụ nữ liên thủ lừa bán người qua biên giới

Ngày 3/8, thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Chiên (SN 1969) và Lô Thị Thường (SN 1975), cùng trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương về tội "Mua bán người".

Hai bị can Lô Thị Thường (bên trái) và Vi Thị Chiên tại cơ quan công an (Ảnh: V.H).

Vụ án xảy ra từ năm 2007. Thời điểm đó, Lô Thị Thường đang sinh sống ở Trung Quốc. Trong một lần trở về Việt Nam, Thường đặt vấn đề với Vi Thị Chiên tìm người để đưa sang Trung Quốc bán.

Biết chị Moong Thị M. (SN 1981, trú cùng huyện) hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ, Chiên tìm cách dụ dỗ chị này đi Trung Quốc, có "việc nhẹ lương cao". Chị M. đồng ý đi Trung Quốc và mang cả con theo. Khi sang xứ người, nạn nhân bị Chiên và Thường bán với giá 90 triệu đồng.

Sau thời gian dài thu thập, củng cố chứng cứ, ngày 31/7, Công an huyện Tương Dương thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lô Thị Thường và Vi Thị Chiên.