Hai anh em mồ côi được các "mẹ" công an tặng nhà

Ngày 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với Công an huyện Đắk Mil, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm tổ chức lễ khánh thành và bàn giao "Ngôi nhà hạnh phúc" cho 2 trẻ mồ côi ở Bon Đắk Mâm (xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil).

Đó là trường hợp của 2 anh em ruột Y Mạnh (13 tuổi) và Y Bảy (8 tuổi). Cả 2 em mồ côi cha, mẹ mắc bệnh nên sức khỏe rất yếu, gia đình không có đất canh tác, sống trong cảnh "thiếu trước hụt sau".

Căn nhà khang trang và học bổng hàng tháng sẽ giúp các em vững bước đến trường (Ảnh: Hồng Long).

Nắm bắt hoàn cảnh khó khăn của 2 anh em, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông đồng hành với sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm đã xây căn nhà 120m2 có phòng khách, phòng ngủ, bếp, sàn nhà được lát gạch hoa…, tổng trị giá 120 triệu đồng.

Ngoài ra, Y Mạnh và Y Bảy còn được các "mẹ" công an nhận đỡ đầu, hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng cho đến khi các cháu tròn 18 tuổi.

"Chúng con rất vui, hạnh phúc khi từ nay được ở trong căn nhà khang trang, đó là niềm động viên to lớn để chúng con cố gắng, nỗ lực trong học tập. Con cảm ơn các "mẹ" và anh em chúng con sẽ cố gắng học tập thật tốt", Y Mạnh chia sẻ.

Bên cạnh đó, anh em Y Mạnh còn được lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông tặng chiếc tivi màu 32 inch trị giá 5 triệu đồng.

Đầu năm học, các "mẹ" công an còn tặng sách vở, quần áo mới, hỗ trợ học bổng cho các trẻ mồ côi (Ảnh: Hồng Long).

Theo Trung tá Võ Thị Hiền Hòa, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông, sau 3 năm triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Ngôi nhà hạnh phúc", các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận đỡ đầu 43 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ ít nhất là 500.000 đồng/cháu/tháng và xây dựng được 4 căn nhà cho các cháu mồ côi.

Trong dịp khai giảng năm học 2024-2025, các cấp hội phụ nữ trong lực lượng Công an Đắk Nông tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động chăm lo mọi mặt cho các em học sinh, đặc biệt là các trẻ em mồ côi như; thăm hỏi, động viên, mua sách vở, quần áo và trao tặng các phần quà ý nghĩa.