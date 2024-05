Ngày 16/5, lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của người dân về việc đã phối hợp, kịp thời giải cứu, đưa bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao" về đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, ngày 17/4, Công an thành phố Gia Nghĩa nhận được tin báo của người dân về việc bé M. (14 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã bị một đối tượng nam dụ dỗ đi làm việc với mức lương rất cao.

Tin theo lời dụ dỗ của đối tượng, bé M. đã bị đưa vào một quán karaoke ở xã Đắk Ru (huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông).

Người dân viết thư tay cảm ơn lực lượng công an đã giải cứu bé gái 14 tuổi khỏi bẫy "việc nhẹ, lương cao" (Ảnh: Công an cung cấp).

Với thông tin trên, lực lượng công an tại Đắk Nông đã vào cuộc điều tra. Khi công an đến quán karaoke để tìm kiếm, phát hiện bé M. đang ở đây và đưa về an toàn. Đồng thời, báo sự việc cho gia đình nạn nhân để đón cháu gái về nhà.

Qua làm việc với cháu M. và chủ quán karaoke xác nhận, một người đàn ông đã đưa cháu gái đến quán karaoke nói cho ở nhờ, qua đêm sẽ đến đón. Đại diện quán karaoke cho biết, không có hành vi giữ cháu M.

Vụ việc được phía công an tại Đắk Nông đã bàn giao cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột điều tra theo thẩm quyền.

Mới đây, gia đình bé M. đã viết thư cảm ơn gửi đến các chiến sĩ công an đã đưa cháu bé thoát khỏi việc bị kẻ lạ dụ dỗ đi làm.

Khi bị người đàn ông thuê xe di chuyển qua Đắk Nông và để ở quán karaoke, bé M. đã biết bản thân bị lừa nên vô cùng hoang mang. May mắn, cháu bé đã kịp liên hệ cho gia đình để người thân báo công an giải cứu an toàn.