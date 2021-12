Gần Tết, nguy cơ trẻ em tự chế pháo nổ có xu hướng gia tăng

Dân trí Mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng do việc trẻ em tự chế pháo nổ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại Hà Tĩnh, nhiều học sinh tiếp tục thực hiện hành vi nguy hiểm trên.

Cứ vào thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán thì tình trạng chế tạo, tàng trữ, buôn bán và sử dụng pháo nổ, pháo hoa trái phép lại gia tăng và diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, đã có rất nhiều vụ việc các em học sinh, thanh thiếu niên tự tìm hiểu, chế tạo pháo trái phép. Đây không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường...

Tại Hà Tĩnh, trong những năm gần đây, từng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc học sinh tự chế pháo nổ, trong đó có những vụ dẫn đến hậu quả thương tâm, ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện trường vụ nổ pháo do học sinh tự chế năm 2019 ở Hà Tĩnh khiến 5 người thương vong (Ảnh: Xuân Sinh).

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại nhà ông Nguyễn Xuân Đ. (thôn Hoa Đình, xã Bùi La Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh) vào tháng 1/2019 vẫn khiến nhiều người bàng hoàng khi nhớ lại. Sau tiếng nổ lớn, nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng, 5 nạn nhân nằm bất động.

Riêng em Đ.B.L. (SN 2004) đã tử vong do vết thương quá nặng. Theo xác minh, em L. cùng các bạn đã liên hệ qua facebook để tìm mua các vật liệu chế tạo thuốc nổ, rồi lên Youtube tham khảo cách hướng dẫn chế tạo và làm theo dẫn tới hậu quả đau lòng.

Ngoài vụ việc đau lòng nói trên, không ít những em nhỏ ở Hà Tĩnh trong lúc chế pháo đã bị bỏng mặt, mù mắt, nát bàn tay… Tuy nhiên, trào lưu tự chế pháo vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Tại cơ quan điều tra, các em nhỏ cho biết, việc chế pháo nổ do học theo ở trên mạng (Ảnh: Công an huyện Nghi Xuân).

Cụ thể, ngày 16/12, Công an xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện Nguyễn Đức Kh. (SN 2004) điều khiển xe máy chở theo Trần Văn H. (SN 2005, cùng trú xã Kỳ Đồng) đang mang theo một bao tải. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện có 14 quả pháo nổ tự chế có tổng khối lượng 3,06 kg.

Hai học sinh ở huyện Kỳ Anh chế tạo pháo nổ mang đi bán (Ảnh: Công an xã Kỳ Giang).

Liên tiếp trong ngày 23 và 24/12, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện 3 vụ học sinh trên địa bàn tự chế pháo nổ để sử dụng.

Làm việc với cơ quan điều tra, các em học sinh đều khai, sau khi lên mạng tìm các video tự chế thuốc nổ, các em đã mua các hóa chất chế tạo pháo như: Lưu huỳnh, Kali Clorat (KClO3)… trên một số trang thương mại điện tử và đưa về nhà riêng để thực hiện các bước tự chế thành pháo nổ.

Hóa chất chế tạo pháo được các em học sinh mua từ những trang thương mại điện tử (Ảnh: Công an huyện Nghi Xuân).

Thông tin từ Công an Hà Tĩnh, để ngăn chặn tình trạng các em học sinh tự chế tạo pháo nổ, thời gian qua, lực lượng công an đã tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh về quy định pháp luật nhằm vận động sự vào cuộc của gia đình trong quản lý, kiểm soát con em. Đồng thời, phối hợp với các Phòng GD&ĐT để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp.

Lực lượng công an cũng đưa ra cảnh báo, tai nạn do pháo nổ gây ra thường là những chấn thương rất nặng. Trên thực tế, đã có không ít trường hợp tử vong hoặc phải chịu thương tật suốt đời từ trò "nghịch dại" này.

Việc học sinh chế tạo pháo rất dễ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng, ngoài việc tuyên truyền, xử lý của các ngành chức năng thì các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ, ngăn chặn việc làm nguy hiểm của các em (Ảnh: Công an huyện Nghi Xuân).

Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng thì chính các bậc phụ huynh cần phải có biện pháp quản lý, giáo dục con em để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do tự chế tạo, nổ pháo, nhất là trong thời điểm Tết nguyên đán đang gần kề như hiện nay.

Thầy Lê Công Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Dung (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, cứ vào đầu năm học, nhà trường và lực lượng công an đều tổ chức tập huấn cho các em học sinh về các vấn đề an toàn giao thông, đuối nước, phòng chống cháy nổ… đồng thời, phụ huynh và học sinh đều ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật.

"Bắt đầu từ tháng 11 dương lịch, việc tuyên truyền về cấm chế tạo, mua bán, sử dụng pháo nổ được chúng tôi tập trung đẩy mạnh. Ngoài việc giáo dục những hình thức xử lý kỷ luật kiên quyết, cứng rắn đối với hành vi tự chế tạo pháo, lực lượng chức năng cũng đã phân tích cho học sinh về tác hại từ việc làm này và khuyến khích mỗi em trở thành một "tuyên truyền viên" cho bạn bè. Nếu phát hiện học sinh có dấu hiệu vi phạm, chúng tôi sẽ phối hợp với công an xã để có hình thức xử lý phù hợp", thầy Thuận nói.

Tiến Hiệp