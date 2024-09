FGF đồng hành cùng SpaceSpeakers tại sự kiện "Gieo mầm thiện tâm"

Thông tin FGF đồng hành tại sự kiện "Gieo mầm thiện tâm" đang nhận được sự chú ý từ khán giả. Công ty do ông Phạm Nhật Vượng thành lập vừa tạo tiếng vang tại "hành trình siêu xe" Gumball 3000.

Theo đó, tại đêm nhạc "Gieo mầm thiện tâm" (diễn ra tối 29/9 tại Quảng trường K-Town, Vinhomes Ocean Park 2, Hà Nội), dàn xe điện VinFast của FGF sẽ đồng hành chuyên chở dàn nghệ sĩ của SpaceSpeakers như Touliver, Binz, SOOBIN, Rhymastic… tham gia chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa này.

Đêm nhạc "Gieo mầm thiện tâm" là tâm điểm của chuỗi sự kiện thiện nguyện cùng tên do Tập đoàn Vingroup phát động, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam hiện nay, như NSND Tự Long, Bằng Kiều, Tùng Dương, Binz, SOOBIN, Rhymastic, Cường Seven, Kiên Ứng, Tiên Tiên, Thanh Duy, Hà Lê, Đông Hùng, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến, GONZO, $A Milo, It's Charles, Kim Chi Sun, Lil Wuyn, vũ đoàn Grammy - Emmy…

Không chỉ là một sự kiện âm nhạc, "Gieo mầm thiện tâm" còn là cầu nối giữa nghệ sĩ và cộng đồng, kêu gọi mọi người chung tay góp sức để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.

Phía FGF cho biết sẽ đóng góp toàn bộ 100% doanh thu từ dịch vụ xe đưa đón của sự kiện để chung tay hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn.

FGF đang là cái tên được quan tâm lớn của cộng đồng sau khi xuất hiện cùng dàn xe triệu đô tại Gumball 3000. Hình ảnh dàn sao thế giới hào hứng di chuyển cùng những chiếc xe điện VinFast của FGF đã nhận được đánh giá tích cực của người hâm mộ tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

FGF là công ty chuyên cung cấp dịch vụ mua bán và cho thuê ô tô điện, lĩnh vực đang ngày càng phát triển và nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam. Hiện nay, FGF cung cấp đa dạng các loại ô tô điện VinFast phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày. Dịch vụ của FGF không chỉ giới hạn ở cho thuê ngắn hạn, mà còn có các gói thuê dài hạn dành cho cá nhân và doanh nghiệp để đáp ứng mọi nhu cầu về di chuyển xanh của khách hàng.

FGF đồng hành cùng streamer nổi tiếng iShowspeed tại Gumball 3000.

Dù mới ra đời nhưng dịch vụ của FGF nhận được sự quan tâm lớn của người dùng Việt nhờ ưu thế tối ưu chi phí vận hành và di chuyển hàng ngày cũng như khả năng sở hữu linh hoạt phương tiện giao thông xanh thân thiện với môi trường.