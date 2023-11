Đầu tư gần 8 tỷ đồng xây dựng 2 khu tái định cư cho người dân miền núi

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn La Ca, xã Cổ Lũng và thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao (huyện Bá Thước).

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước là chủ đầu tư 2 dự án nêu trên.

UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư xây dựng sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân tại xã Cổ Lũng và xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại thôn La Ca, xã Cổ Lũng sẽ đầu tư xây dựng mới khu tái định cư liền kề cho 33 hộ dân; tại thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao sẽ đầu tư sắp xếp, ổn định dân cư cho 22 hộ dân.

Mục đích đầu tư các dự án nêu trên nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, từng bước ổn định đời sống cho nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, phát huy hiệu quả của đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố quốc phòng - an ninh.

Các hạng mục chính của dự án bao gồm: Thiết kế san lấp mặt bằng; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống điện.

Dự án được thực hiện tại thôn La Ca, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng, trong thời gian năm 2023-2024.

Còn dự án tại thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao có tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2023-2025.

Nguồn vốn đầu tư các dự án nêu trên từ ngân sách tỉnh Thanh Hóa; riêng kinh phí giải phóng mặt bằng (nếu có) do ngân sách huyện Bá Thước chi trả.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước có trách nhiệm tiếp thu, thực hiện đầy đủ các ý kiến của Sở Xây dựng.