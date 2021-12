Cuối năm chưa nghỉ hết phép, có được doanh nghiệp thanh toán nốt bằng tiền?

Dân trí Chỉ còn một tuần nữa là hết năm 2021. Đây là năm đầu tiên thực hiện quy định đa số các trường hợp người lao động chưa nghỉ hết phép không được thanh toán bằng tiền.

Quy định mới về trường hợp được thanh toán tiền phép năm được áp dụng từ 2021 (Ảnh: Đỗ Linh).

Ngày 1/1/2021 là thời điểm bắt đầu áp dụng Luật Lao động 2019 với nhiều quy định mới, trong đó có những nội dung về nghỉ phép cũng như việc quy định thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm.

Theo đó, Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định 2 trường hợp được thanh toán tiền cho những ngày phép chưa nghỉ trong năm, cụ thể: "Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ…".

Đây là điều khác biệt so với quy định trước đó, Điều 114, Luật Lao động 2012, quy định: "Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ…".

Như vậy, quy định mới đã thu hẹp lại số trường hợp người lao động được thanh toán nốt số tiền tương ứng với những ngày nghỉ phép chưa được nghỉ, đó là: Thôi việc hoặc bị mất việc làm.

Điều này đồng nghĩa với việc, ngoài 2 trường hợp trên, người lao động nếu chưa nghỉ hết số ngày phép trong năm thì sẽ không được thanh toán bằng tiền những ngày phép còn lại. Đây là điểm khác biệt so với các năm trước, do vẫn áp dụng Luật Lao động 2012.

Bên cạnh việc lưu ý quy định để điều chỉnh từ đầu năm 2021, người lao động cũng có thể tránh thiệt thòi quyền lợi (khi chưa nghỉ hết số phép năm) bằng việc lựa chọn hình thức đàm phán với người sử dụng lao động để nghỉ gộp phép tối đa 3 năm/lần.

Căn cứ của việc này là quy định của Điều 113, Luật Lao động 2019: "…Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần…".

Về số ngày nghỉ phép trong năm, Luật Lao động năm 2019 đã quy định cụ thể, nếu người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động theo các mức khác nhau.

Theo đó, người lao động được nghỉ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Hoàng Mạnh