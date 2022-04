Cuộc sống mới của hai đứa trẻ đói lả bên thi thể bố mẹ

Những ngày qua, sự việc đôi vợ chồng tự tử do nợ nần ở Trà Vinh, bỏ lại 2 con thơ (7 tuổi và 3 tuổi) khiến dư luận vô cùng xót xa. Đáng chú ý, chi tiết hai đứa trẻ đói lả bên thi thể cha mẹ suốt 3 ngày, cầm cự nhờ thùng sữa ông nội cho càng làm nhiều người vừa giận vừa thương.

Căn nhà do vợ chồng anh Đ. thuê trọ ở ấp Sa Bình, xã Long Đức

Theo đó, ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết sau quá trình xác minh, củng cố hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ 2 vợ chồng tử vong tại ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP. Trà Vinh.

Cụ thể, cơ quan công an xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm hình sự. Hai vợ chồng trẻ vong do uống thuốc an thần. Thời điểm phát hiện vụ việc vào sáng 14/4, trong nhà còn có 2 bé gái 7 và 3 tuổi trong tình trạng sức khỏe yếu, đói lả. Nguyên nhân vụ việc là do nợ nần, vợ chồng trẻ đã uống thuốc an thần tự tử.

Vụ việc xảy ra vào sáng 14/4, người dân phát hiện căn nhà của anh N.T.Đ. (34 tuổi) và vợ T.T.K.C. (35 tuổi) đóng kín cửa suốt nhiều ngày nên đã tiếp cận hiện trường thì tá hỏa phát hiện vợ chồng anh Đ. đã tử vong, thi thể đã bốc mùi. Bên cạnh 2 vợ chồng có 2 bé gái đói lả nên vội vàng đưa đi cấp cứu.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy 2 nạn nhân tử vong là do tự tử, điều tra cho biết gia đình có số tiền nợ khoảng 500 triệu đồng.

Hai bé được ông bà nội nuôi dưỡng sau biến cố

Ông Nguyễn Văn Nh. (cha của anh Đ.) cho biết, 2 bé gái 7 và 3 tuổi đã được ông Nh. đưa về nhà nội ở xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành để chăm sóc. May mắn cả 2 bé gái đều không gặp vấn đề gì về sức khỏe, riêng bé 7 tuổi thường xuyên mất ngủ, tâm lý có dấu hiệu bất ổn sau khi trải qua toàn bộ sự việc.

Hoa hậu nhận bảo trợ cho 2 bé

Ngoài ra, ông Nh. cũng cho biết, bé gái 7 tuổi tâm sự với gia đình, nhờ thùng sữa mà ông nội cho vào thứ 7 tuần trước (9/4), 2 chị em đã chia nhau uống để cầm cự suốt 3 ngày đêm, trước khi được người lớn phát hiện, đập cửa ứng cứu.

Sau khi biết được hoàn cảnh của hai bé gái, một người đẹp - doanh nhân đã đến tận nơi ngỏ lời nhận nuôi các bé đến khi lên đại học. Khi nhận được sự giúp đỡ, ông bà của hai bé đã nhận lời.

Để hỗ trợ gia đình, trước mắt nữ doanh nhân sẽ lo liệu cho 2 bé chi phí ăn uống. Khi các bé đi học, sẽ hỗ trợ tiền học, phương tiện di chuyển như xe đạp, xe máy...