Gần 2 ngày kể từ thời điểm bị nam thanh niên giật mất sấp vé số trên tay, bà Nguyễn Thị Cúc (66 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn cho rằng do cậu thanh niên non trẻ, hoàn cảnh khó khăn mới làm liều.

Bà Cúc kể, khoảng 21h ngày 14/4, khi vừa nhận hơn 200 tờ vé số từ đại lý, bà đi bán quanh phố nhưng chỉ bán được một tờ. Thấy người quá mệt, bà quyết định dừng bán, về nhà. Mắc bệnh nhiều năm, cơ thể yếu ớt, bà Cúc di chuyển rất khó khăn, chậm chạp.

Bà Cúc trình báo việc bị kẻ gian giật hơn 200 tờ vé số (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tối đó, khi về đến hẻm 185, đường Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, bà thấy một nam thanh niên đi xe máy dừng lại hỏi han, nói bà lên xe để chở giúp về nhà. Thấy đã gần tới nhà, bà Cúc cảm ơn và từ chối.

Bà Cúc cho biết, lúc này nam thanh niên chạy xe một đoạn rồi quay lại hỏi mua vé số, bà Cúc vừa chìa sấp vé số ra, nam thanh niên nhanh tay giật cả tập vé rồi tăng ga bỏ trốn trước sự ngỡ ngàng của người phụ nữ khốn khổ.

Người dân đi đường phát hiện bà Cúc ú ớ, thất thần, hỏi ra biết bà bị giật mất vé số nên đã đưa cụ bà đến Công an phường Thống Nhất trình báo.

Bà Cúc khai báo đã bị giật mất 200 tờ vé số thông thường cùng 10 tờ vé vietlott, tổng giá trị trên 2 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã vào cuộc truy xét đối tượng gây ra vụ việc.

Nói về hoàn cảnh, bà Cúc kể, do bị bệnh lupus ban đỏ nên sức khỏe suy yếu, đi lại khó khăn. Không có tiền mua thuốc nên bà đi bán vé số kiếm sống qua ngày. Mỗi ngày, cụ bà kiếm được khoảng 100.000 đồng.

Ngoài lo cho bản thân, bà Cúc còn phải chăm sóc người anh trai 68 tuổi bị tai biến nên gia cảnh rất khó khăn.

Dù bị giật mất vé số nhưng cụ bà vẫn không buông lời oán trách nam thanh niên (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bà Cúc chia sẻ, nam thanh niên giật vé số của mình khoảng ngoài 20 tuổi, mặc áo trắng.

"Tôi nghĩ do hoàn cảnh của cháu nó khó khăn, cháu nó non người trẻ dạ mới làm chuyện này. Tôi mong sao cháu đừng làm việc này với ai nữa, chứ tôi cũng không trách cứ cháu nó nhiều", bà Cúc nói.

Để giải quyết sự cố, bà Cúc dự định sẽ trả góp mỗi ngày 10.000-20.000 đồng để bù dần số vé số bị cướp cho đại lý.

Câu chuyện bà Cúc bị cướp giật vé số cũng được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người lên án hành vi xấu xí của nam thanh niên, có người cũng đến tận nhà bà Cúc tìm hiểu hoàn cảnh, giúp đỡ bà một ít tiền.

Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang phối hợp với Công an phường Thống Nhất rà soát, trích xuất các camera an ninh trong khu vực để điều tra, làm rõ vụ việc.