Cụ bà báo công an, ngăn chồng bị lừa đảo hết tiền dưỡng già

Chiều ngày 15/11, ông Nguyễn Hữu Nhiệm (SN 1950, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã đến cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Công an xã Thanh Đức vì giúp ông tránh bị kẻ xấu lừa đảo.

"Ngày hôm qua, tôi được các anh cán bộ Công an xã Thanh Đức giúp đỡ nên không bị kẻ xấu lừa đảo số tiền dưỡng già. Lúc đó, do chưa bình tâm sau sự việc nên tôi chưa kịp nói lời cảm ơn các anh", ông Nhiệm nói.

Ông Nhiệm đến trụ sở cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Công an xã Thanh Đức đã giúp đỡ ông không sa vào bẫy của bọn lừa đảo (Ảnh: Cảnh Thành).

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 14/11, ông Nhiệm nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi điện giới thiệu là cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, thông báo số điện thoại và tài khoản ngân hàng của ông Nhiệm bị tình nghi liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế, đề nghị phối hợp điều tra.

Ông Nhiệm khẳng định bản thân không thực hiện các hành vi phạm tội kia nhưng vị "cán bộ" khẳng định đã có bằng chứng đầy đủ. Nếu ông Nhiệm không phối hợp, anh ta sẽ phối hợp Cục điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt giam ngay.

Bằng lời lẽ đe dọa, đối tượng khiến cụ ông sợ hãi, vô tình tiết lộ có khoản dưỡng già 100 triệu đồng đang gửi ngân hàng. "Cán bộ Viện kiểm sát" yêu cầu ông Nhiệm đi rút tiền, chuyển vào tài khoản chỉ định để chứng minh sự trong sạch của mình. Khi kết thúc điều tra, ông Nhiệm sẽ được trả lại số tiền này.

Trước sự đe dọa, thao túng tâm lý của người lạ, ông Nhiệm hoang mang sợ hãi và kể cho vợ, đồng thời lấy sổ tiết kiệm để đến chi nhánh ngân hàng cách nhà hơn 10km để rút tiền. Khi ông Nhiệm cầm sổ tiết kiệm rời nhà, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1952, vợ ông Nhiệm) liền gọi điện cho Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, Trưởng Công an xã Thanh Đức để tìm hiểu.

Trên đường đi rút tiền chuyển cho bọn lừa đảo, ông Nhiệm được công an ngăn và đưa về trụ sở (Ảnh: Cảnh Thành).

"Khi nghe bà Nga hỏi, chúng tôi khẳng định đây là một vụ lừa đảo qua mạng xã hội nên lập tức gọi điện cho ông Nhiệm. Gọi mấy cuộc liên tục nhưng ông Nhiệm không bắt máy khiến chúng tôi rất lo lắng. Rất may, sau đó cụ ông bắt máy, thông báo địa điểm đang đứng. Tôi cử cán bộ đến tận nơi, đón ông cụ về trụ sở công an xã", Thiếu tá Thành cho hay.

Tại trụ sở công an xã, ông Nhiệm vẫn chưa hết sợ hãi thuật lại sự việc. Khi được cán bộ công an phân tích, giải thích đây là một vụ lừa đảo, cụ ông mới thở phào nhẹ nhõm vì suýt mất 100 triệu đồng tiền dưỡng già của hai vợ chồng.

Thấy ông cụ chưa chuyển tiền như hướng dẫn, đối tượng lừa đảo gọi điện thoại tiếp tục quát nạt, hăm dọa sẽ "cho công an bắt ngay". Được công an xã Thanh Đức trấn an, ông Nhiệm phản bác lại đối tượng lừa đảo. Biết bị bại lộ, vị cán bộ Viện kiểm sát tối cao rởm kia liền ngắt cuộc gọi và khóa máy.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành cho biết, thời gian qua, Công an xã Thanh Đức đã liên tục khuyến cáo người dân các hình thức lừa đảo trên không gian mạng để phòng tránh. Tuy nhiên, các nhóm đối tượng thường nhắm tới người cao tuổi để thực hiện hành vi lừa đảo.

"Người dân phải cảnh giác trước các chiêu thức gọi điện xưng lãnh đạo, cán bộ công an, viện kiểm sát nhân dân... thông báo có liên quan đến đường dây tội phạm hay yêu cầu cung cấp số định danh, tài khoản ngân hàng, các thông tin cá nhân khác. Trong nhà có người già, con cháu cần khuyến cáo, hướng dẫn các cụ để không bị sa vào bẫy của các đối tượng lừa đảo", Thiếu tá Thành khuyến cáo.